NAC Breda kan topscorer Ralf Seuntjens per direct kwijtraken

Woensdag, 9 maart 2022 om 07:48 • Laatste update: 08:23

Ralf Seuntjens staat mogelijk voor een vertrek bij NAC Breda. Volgens BN DeStem geniet de aanvaller annex clubtopscorer interesse uit Japan, al is niet duidelijk om welke club het gaat. Ingewijden sluiten niet uit dat Seuntjens, die volgende maand 33 jaar wordt, reeds zijn laatste wedstrijd voor de Keuken Kampioen Divisie-club heeft gespeeld.

Bronnen melden aan de regionale krant dat Seuntjens niet onwelwillend tegenover een avontuur in Azië staat. Ook afgelopen seizoen was er vanuit Japan al belangstelling voor de aanvaller, die uiteindelijk toch in Nederland bleef. De transfermarkt in Japan is tot eind maart geopend, omdat het seizoen later van start gaat.

Het contract van Seuntjens met NAC loopt volgend jaar zomer ten einde. De huidige nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie kan dus een transfersom vragen voor de aanvaller, die vorig jaar een contract voor twee seizoenen ondertekende. Seuntjens, geboren en getogen in Breda, maakte transfervrij de overstap van De Graafschap naar zijn jeugdliefde.

Seuntjens is dit seizoen de meest waardevolle speler van NAC. Hij was tot dusver goed voor elf doelpunten en negen assists in competitieverband. Seuntjens speelde in het verleden ook voor RBC Roosendaal, FC Den Bosch, Telstar en VVV-Venlo.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 28 18 9 1 31 63 2 FC Emmen 28 18 4 6 24 58 3 Excelsior 29 17 4 8 25 55 4 FC Eindhoven 28 16 5 7 20 53 5 Jong Ajax 29 16 4 9 14 52 6 ADO Den Haag 27 17 3 7 19 48 7 De Graafschap 28 13 8 7 13 47 8 Roda JC Kerkrade 28 12 10 6 22 46 9 NAC Breda 28 11 9 8 10 42 10 VVV-Venlo 28 11 4 13 -1 37 11 Jong PSV 28 10 5 13 1 35 12 TOP Oss 28 8 7 13 -8 31 13 Telstar 28 6 11 11 -20 29 14 Jong AZ 29 8 5 16 -12 29 15 Jong FC Utrecht 29 8 4 17 -23 28 16 FC Den Bosch 28 8 3 17 -25 27 17 MVV Maastricht 28 8 2 18 -29 26 18 Almere City FC 29 6 8 15 -17 26 19 FC Dordrecht 28 6 7 15 -23 25 20 Helmond Sport 28 6 6 16 -21 21