Zeljko Petrovic biedt zich aan: ‘Zou verlies voor Nederlandse voetbal zijn’

Woensdag, 9 maart 2022 om 06:48 • Laatste update: 07:18

Zeljko Petrovic is bereid om met Willem II in gesprek te gaan als de club hem daartoe zou uitnodigen. De Tilburgse club nam dinsdag afscheid van zowel trainer Fred Grim als technisch directeur Joris Mathijsen. Martin van Geel, die de taken van Mathijsen voorlopig heeft overgenomen, verklaarde op zoek te gaan naar een trainer die op korte termijn wat teweeg kan brengen. Petrovic staan open voor een rentree in het Koning Willem II Stadion.

“Ik kan nog steeds heel goed overweg met iedereen bij Willem II. Dat is een geweldige club. Het zou een verlies zijn voor het Nederlandse voetbal als Willem II niet in de Eredivisie zou spelen. Als ze me nodig hebben, zal ik helpen zo goed als ik kan”, benadrukt Petrovic woensdag in gesprek met De Telegraaf. Petrovic werd eind januari vorig jaar bij Willem II aangesteld als vervanger van de ontslagen Adrie Koster.

Onder Koster had Willem II vorig seizoen slechts tien punten aan de eerste negentien competitieduels overgehouden. Met Petrovic aan het roer kwamen daar uiteindelijk nog eens 21 punten bij en daarmee werd degradatie voorkomen. Petrovic stelt wel dat de klus op dit moment nóg moeilijker is dan vorig jaar. “Er zijn minder wedstrijden, het programma is zwaar”, benadrukt hij aan het Brabants Dagblad. “Maar ik zou het wel willen proberen. Willem II is een te mooie club om te degraderen.”

Het is niet duidelijk of Willem II opnieuw met Petrovic in zee wil gaan. Nadat hij de club voor de Eredivisie had behouden, sprak Willem II over een aanstelling voor een langere periode. Die onderhandelingen ketsten af, maar voor de 55-jarige trainer is dat geen reden om niet meer beschikbaar te zijn. Willem II won in de zeven duels na de winterstop alleen van RKC Waalwijk (3-1). Het gelijkspel tegen sc Heerenveen (0-0) bleek voor de verantwoordelijken de druppel. Assistent Denny Landzaat neemt voorlopig de honneurs waar bij het eerste elftal, dat zondag uit bij Fortuna Sittard speelt.