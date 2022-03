Bram Moszkowicz concludeert: ‘Het meest opvallende aan de Promes-onthulling’

Dinsdag, 8 maart 2022 om 23:37 • Dominic Mostert

Quincy Promes werd om andere redenen afgeluisterd door de politie ten tijde van de steekpartij waardoor zijn neef ernstig gewond raakte, zo concludeert Bram Moszkowicz dinsdagavond bij Shownieuws. In het strafdossier, dat is ingezien door Nieuwsuur, valt te lezen dat Promes in meerdere gesprekken met zijn familie heeft bekend dat hij zijn neef in 2020 wilde doodsteken. Onder meer gesprekken in de uren na de steekpartij werden getapt.

Moszkowicz, wiens neef Yehudi optreedt als advocaat van het slachtoffer, noemt het 'opvallend' dat de politie meeluisterde met gesprekken die zo snel na de steekpartij plaatsvonden. "Dat vind ik eigenlijk nog het opvallendste. Niet zozeer die bekentenis, maar het feit dat hij is getapt op de avond van het incident. Dat kan nooit voor deze zaak is geweest, dat is te snel. Dat betekent dat hij al onder de tap lag. Hij werd al afgeluisterd."

"En ik moet ervan uitgaan dat er dus al een andere zaak tegen Promes liep", vervolgt de talkshowgast en voormalig strafrechtadvocaat. "Anders kon hij niet getapt worden, dat kan alleen als er een redelijke verdenking van schuld bij iemand is. Het was zijn eigen telefoon, dus hij kan niet over de lijn bij iemand anders zijn gekomen. Ik moet aannemen dat Promes uit anderen hoofde al werd getapt. Dat is op zichzelf al nieuws, denk ik."

Moszkowicz benadrukt dat de gelekte inhoud van de telefoongesprekken 'in de context' gezien moeten worden. "Zonder de context ziet het eruit als een soort bekentenis. Hij heeft het besproken met zijn vader, moeder en tante", aldus de jurist, die meerdere redenen kan bedenken waarom de autoriteiten het bestaan van de taps zo lang hebben stilgehouden. "Dat kan uit tactische overwegingen van politie of Openbaar Ministerie. Het zou kunnen dat ze hem eerst laten ontkennen en daarna onthullen dat de bekentenis er al is."

"Maar wat ook kan, gek genoeg, is dat de politieorganisaties soms langs elkaar heen werkten”, doelt hij op communicatie tussen het rechercheteam dat Promes zou hebben getapt voor de eerdere zaak en het team dat bezig was met het steekincident. Moszkowicz stelt dat het OM een belangrijke slag heeft geslagen. "De bewijspositie van het Openbaar Ministerie is er veel beter op geworden. Tot nu toe ontkende Promes, dus kon je het bewijs niet via Promes halen. Maar nu ligt er een tap waarin hij tegen drie personen bekent, dus het OM zal vandaag de vlag een beetje hebben uitgestoken."