Liverpool verliest maar is voor vierde keer in vijf jaar kwartfinalist

Dinsdag, 8 maart 2022 om 22:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:17

Liverpool is kwartfinalist in de Champions League. The Reds verloren op eigen veld weliswaar met 0-1 van Internazionale, maar dankzij de 0-2 zege van drie weken geleden in Milaan is een plek bij de laatste acht ploegen in het miljardenbal een feit. De clash op Anfield kende de nodige incidenten, inclusief een rode kaart in de tweede helft voor Alexis Sánchez. Inter bleef met tien spelers knokken tot het bittere einde, maar een verlenging werd niet meer in de wacht gesleept.

Het elftal van manager Jürgen Klopp leek in de eerste helft te kiezen voor controle, in plaats van het felle en aanvallende voetbal dat normaal wordt gespeeld door Liverpool in eigen huis. Inter kon in de beginfase niet veel uitrichten in aanvallend opzicht, ondanks de inspanningen op de rechterflank van de onvermoeibare Denzel Dumfries. In de 25ste minuut kwam het spel even stil te leggen door een medische situatie op de tribune, al bleven de details achterwege. Klopp had het meteen door en maande de vierde official om even te stoppen. Het kwam de Liverpool-manager op applaus te staan en na een onderbreking van circa vijf minuten werd het returnduel in de achtste finale hervat.

In minuut 31 zag de mee opgekomen Joël Matip een kopbal op de lat belanden. Uit een hoekschop kort daarna werd een kopbal van Virgil van Dijk op tijd geblokt door de alerte Milan Skriniar. In de slotfase van de eerste helft die even stillag redde Alisson bekwaam op een vrije trap van Hakan Calhanoglu. Liverpool bereikte het rustsignaal zonder kleerscheuren en was daardoor weer een stap dichter bij de kwartfinale in de Champions League. Halverwege bleef Stefan de Vrij overigens in de kleedkamer achter met waarschijnlijk een kuitblessure. In de 52ste minuut had Mohamed Salah de spanning helemaal weg kunnen nemen, maar uit een rebound schoot de aanvaller uit Egypte tegen de paal. Er viel wel een doelpunt na ruim een uur spelen, maar wel aan de andere kant. Lautaro Martínez kreeg de bal aangespeeld, richtte zijn blik op het doel van Liverpool en liet de bal in de rechterbovenhoek verdwijnen: 0-1.

Slechts een minuut later moest Inter verder met tien spelers. Een hoog ingezette tackle van Sánchez op Fabinho leverde de aanvaller van de bezoekers een rode kaart op van arbiter Antonio Mateu Lahoz. De Chileen had eerder in de wedstrijd al rood kunnen krijgen na een harde tackle op het been van Thiago Alcántara, maar toen bleven de kaarten op zak. Een kwartier voor het einde raakte Salah tot zijn grote frustratie opnieuw de paal na een vlotlopende counter van Liverpool, dat in de slotfase meer aan aanvallen toekwam tegen het ondertal. In de slotfase redde Arturo Vidal nog op schitterende wijze en vlak bij zijn eigen doel na een inzet van winteraanwinst Luis Díaz. Kort daarvoor werkte Skriniar het gevaar weg na een voorzet van Andrew Robertson, die overigens op schitterende wijze werd aangespeeld door Van Dijk.

Inter bleef hopen op een tweede doelpunt, verlenging en een kwartfinaleplaats in het miljardenbal. In de vijf minuten toegevoegde tijd bleef een tweede Italiaanse treffer echter uit. Liverpool gaat daardoor verder en is voor de vierde keer in de laatste vijf seizoenen kwartfinalist. De formatie van Klopp veroverde de belangrijkste Europese clubprijs voor het laatst in 2019. Op vrijdag 18 maart vindt de loting plaats voor de kwart- en halve finale in de Champions League. Liverpool wordt daan wellicht gekoppeld aan Bayern München, dat dinsdagavond met maar liefst 7-1 won van Red Bull Salzburg.

Stefan de Vrij haakte tegen Liverpool halverwege af wegens een vermeende kuitblessure.