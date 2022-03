Bayern München bereikt kwartfinale met enorme overmacht: 7-1

Dinsdag, 8 maart 2022 om 22:48 • Dominic Mostert

Bayern München heeft zich met grote overmacht geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. Na een 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg was de strijd nog niet gestreden, maar voor eigen publiek won der Rekordmeister dinsdagavond met 7-1. Robert Lewandowski had binnen 23 minuten al drie treffers gemaakt: de vroegste Champions League-hattrick aller tijden. Hij voerde zijn totaal van het huidige Champions League-seizoen bovendien op naar twaalf goals en passeerde daarmee Sébastien Haller van Ajax (elf).

Het stond halverwege de eerste helft 3-0, maar geheel kansloos was Salzburg niet. In de tweede minuut werd een gevaarlijk schot van Nicolás Capaldo door Kingsley Coman van richting veranderd; uit de daaropvolgende corner kopte voormalig Ajax-rechtsback Rasmus Kristensen naast. Een hard schot van Nicolas Seiwald werd ternauwernood door Manuel Neuer over het doel getikt. Salzburg werd vooral genekt door twee overtredingen van Maximilian Wöber, die zich tweemaal geen raad wist met de beweeglijke Lewandowski. Met succes draaide Lewandowski in het strafschopgebied weg bij Wöber, die aan de rem trok.

Beide keren wees scheidrechter Clément Turpin naar de strafschopstip, al ging er de tweede keer wat tijd overheen voordat de arbitrage besefte dat de overtreding werd ingezet binnen het strafschopgebied. De eerste keer was meteen duidelijk dat er een penalty moest volgen: Lewandowski nam een voorzet van Coman op prachtige wijze aan, draaide weg en werd getorpedeerd. Hij schoot raak in de linkerhoek. Na twintig minuten vergreep Wöber zich bij de zestienmeterlijn aan Lewandowski en opnieuw koos hij voor de linkerhoek, ditmaal na een hupje.

Ook bij de 3-0 van Lewandowski vertolkte Wöber een opmerkelijke rol. De verdediger verloor een kopduel op het middenveld, snelde terug richting zijn eigen doel en hield zich in na een pass van Thomas Müller op Lewandowski. Doelman Philipp Köhn kon de schade echter niet herstellen en uiteindelijk rondde Lewandowski af in een leeg doel. Na een halfuur schoof Serge Gnabry de bal onder doelman Köhn na voorbereidend werk van Coman. Acht minuten na de pauze tilde Thomas Müller de stand naar 5-0 met een hard schot uit de draai.

Twintig minuten voor tijd redde invaller Maurits Kjaergaard de eer voor Salzburg. De pas achttienjarige middenvelder ontving de bal van Brenden Aaronson, die een verdienstelijke demarrage had ingezet over de as van het veld. Kjaergaard had de nodige ruimte in het strafschopgebied en schoot raak in de linkerbovenhoek. Bayern vergrootte de marge echter opnieuw, door een tegendraads schot van Müller na een lage pass van Leroy Sané. Slordig balverlies van Salzburg resulteerde ook nog in een rappe tegenaanval en de 7-1 van Sané. Bayern plaatste zich voor het derde seizoen op rij voor de kwartfinale van de Champions League. Vorig seizoen was dat het eindstation, omdat Paris Saint-Germain over twee wedstrijden te sterk was.