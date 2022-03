Derksen: ‘Als je die beelden nu ziet, dan is Promes een notoire leugenaar’

Dinsdag, 8 maart 2022 om 22:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:44

Dat Quincy Promes zijn neef eigenlijk wilde doodsteken op een familiefeestje in de zomer van 2020 komt dinsdagavond uiteraard ook ter sprake in VI Vandaag. Johan Derksen heeft in ieder geval een duidelijke mening over de aanvaller van Spartak Moskou, als hij door presentator Wilfred Genee wordt geconfronteerd met de gelekte telefoongesprekken, afkomstig uit het televisieprogramma Nieuwsuur.

"Het ernstigste is natuurlijk dat hij al afgeluisterd werd. Je wordt blijkbaar alleen afgeluisterd als je bij ernstige criminaliteit betrokken bent", concludeert Derksen in het avondprogramma. Genee legt vervolgens uit dat Promes zijn neef op een familiebijeenkomst in Abcoude in het bovenbeen stak met een mes. "Dat wist hij niet, dat hoorde hij later", voegt Derksen daaraan toe. Pieter Cobelens, het voormalig hoofd van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) die aanwezig is om de situatie in Oekraïne te duiden, krijgt van Genee het verzoek om uit te leggen waarom de telefoon van Promes al voor het steekincident werd afgeluisterd.

Het artikel gaat verder onder de video Kudus maakt een hattrick bij Jong Ajax: 'Ik ben fit en helemaal terug' Meer videos

"Ik ben niet bij de politie, dus ik heb geen idee", antwoordt Cobelens. "Een tap kun je toch pas aanvragen als er een verdenking is", werpt Genee gelijk op. "Daar is een hele lange procedure voor. Dat is vorige week ook in de Tweede Kamer geweest in het kader van Oekraïne, maar natuurlijk niet in verband met politie. Er moet een behoorlijk goede reden zijn, en vaak moet er achteraf verantwoording worden afgelegd waarom er een tap gebruikt is. En als er niks uitgekomen is, dan moet de betrokkene na ongeveer twee jaar worden geïnformeerd dat hij getapt is en dat dat eigenlijk om niks was", aldus Cobelens.

Genee voegt toe dat Promes in de telefoongesprekken tot drie keer toe aangaf dat hij zijn neef eigenlijk wilde doodsteken. "Hij zei ook: 'Als ik een pistool had gehad, dan had ik hem doodgestoken'", verwijst ook René van der Gijp naar de uitlatingen van de vleugelaanvaller. "Dat is de man die al die tijd geroepen heeft dat hij eigenlijk niks gedaan heeft." Derksen denkt dat zijn advocaat Gerard Spong gaat proberen te bewijzen dat de bewijslast tegen Promes op een verkeerde manier bij elkaar is gekregen. "Zoiets zal het wel worden. Als je nu die beelden ziet dat hij (Promes, red.) alles categorisch ontkent, dan is het een notoire leugenaar. En ik denk ook niet dat ooit nog in Nederland een club aan die jongen begint."

Quincy Promes bekent dat hij zijn neef wilde doodsteken