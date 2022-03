Van der Vaart hoort uitspraken Promes: ‘Dan ben je natuurlijk behoorlijk ziek’

Dinsdag, 8 maart 2022 om 20:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:00

Rafael van der Vaart is geschrokken van de gelekte telefoongesprekken tussen Quincy Promes en diens familie. In het strafdossier, dat is ingezien door Nieuwsuur, valt te lezen dat Promes in meerdere gesprekken met zijn familie heeft bekend dat hij zijn neef in 2020 wilde doodsteken. De aanvaller van Spartak Moskou deed de bekentenis in telefoongesprekken, terwijl hij op dat moment niet wist dat hij werd afgeluisterd door de politie. Van der Vaart noemt de uitspraken 'behoorlijk ziek'.

"Het is heel heftig en treurig. Het is een heel goede speler, die bij Ajax een goede periode heeft gekend. Maar dat doet er eigenlijk niet toe", benadrukt de analist van Ziggo Sport, die dinsdagavond de Champions League-wedstrijden analyseert bij de zender. "Je weet dat je iets gedaan hebt en je liegt erover. Geen enkele advocaat zal aanraden om te bekennen, maar het is gewoon dramatisch dat er nu ook telefoongesprekken opduiken."

"Ik vind het ongelooflijk: als jij een politieagent uitscheldt of te hard rijdt kun je de bak in gaan, maar hij heeft iemand neergestoken, wat iedereen eigenlijk weet, er zijn veel getuigen, en hij voetbalt gewoon nog in Rusland. Dat vind ik apart", voegt Van der Vaart toe. Hij zou het 'helemaal treurig' vinden als Promes ontsnapt aan justitie, omdat hij voetbalt in Rusland. "Ik vind het zo’n bizarre situatie. Er zijn heel veel getuigen, maar toch duurt het zo lang voordat er iets van een uitspraak komt. Hij zegt iemand dood te willen maken, dan ben je natuurlijk behoorlijk ziek."

Nieuwsuur publiceerde dinsdagavond op enkele gesprekken die Promes had met familieleden in de uren na de steekpartij. Zo sprak hij onder meer telefonisch met zijn vader, die de volgende vraag kreeg van de vleugelaanvaller. "Waarom spring je voor die neef van je? Je hebt zijn leven gered". Waarop het antwoord luidde: "Quincy, ik wil niet dat je in de problemen komt." Waarop Promes zei: "Anders steek ik hem dood, dat begrijp je toch?" Kuyt schrikt: "Krankzinnig eigenlijk." Ook Boskamp staat versteld van de onthullingen: "Meen je dat nou?"

Promes kreeg ongeveer tien minuten na bovenstaand gesprek van zijn moeder te horen dat zijn neef is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij stelde de vraag waar zijn neef is geraakt tijdens de steekpartij. "In zijn been." Promes trok daarop meteen een harde conclusie: "Dan heeft hij nog geluk." In een telefoongesprek met zijn tante beet Promes nogmaals fel van zich af. "Niemand gaat van ons pikken. (...) Hij is vrijpostig. Hij heeft het vandaag geweten. Ik kon het niet laten. Sorry tante, vergeef me."

De Spartak Moskou-aanvaller, die destijds nog onder contract stond bij Ajax, kreeg later die nacht nogmaals zijn vader te spreken. "Ik had nog een appel met hem te schillen." Promes senior vroeg meteen om opheldering van zijn zoon. "Ja, oké, mijn loyaliteit is naar mijn tante: wie van haar pikt, maak ik af. Punt uit. Wie van jou pikt, maak ik af. Wie van mijn moeder pikt, maak ik af. Er zijn bepaalde mensen in de familie voor wie ik doodmaak. Punt uit. (...) Jullie hebben geluk dat ik niet meer met een vuurwapen loop want anders was die tori (ding, red.) nog lelijker gelopen."

Yehudi Moszkowicz, de advocaat van de neef, heeft tegenover de NOS een duidelijke mening over de getapte telefoongesprekken die nu dus openbaar zijn geworden. "Het zijn bekentenissen van Promes zonder dat hij weet dat hij wordt opgenomen. Hij vertelt het aan zijn vader, zijn moeder en aan een tante. Hij is zelfs verontwaardigd dat zijn vader tussen hem en zijn neef is gesprongen." Gerard Spong, de advocaat van Promes, wil dinsdag niet inhoudelijk ingaan op de nieuwe ontwikkelingen in het strafdossier rondom zijn cliënt.