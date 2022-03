Al-Khelaïfi nog niet veilig: PSG-eigenaar hoort strafeis van 28 maanden cel

Dinsdag, 8 maart 2022 om 20:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:10

De openbaar aanklager in Zwitserland heeft in hoger beroep een celstraf van 28 maanden geëist tegen Nasser Al-Khelaïfi, de eigenaar van Paris Saint-Germain en beIN Media Group. Ook is een celstraf geëist van 35 maanden tegen Jérôme Valcke, de voormalig secretaris-generaal van de FIFA. Het tweetal werd in 2020 al berecht: destijds werd Al-Khelaïfi vrijgesproken en kreeg Valcke een voorwaardelijke celstraf van vier maanden plus een geldboete.

De openbaar aanklager ging in beroep en stelt nu dezelfde strafeisen als tijdens de eerste rechtszaak. Valcke werd vervolgd voor het accepteren van steekpenningen, valsheid in geschrifte en wanbeheer. De verdenkingen hadden betrekking tot de verkoop van mediarechten voor meerdere WK's en Confederations Cups. Valcke en Al-Khelaïfi werden verdacht van een 'corrupte overeenkomst': toen beIN Media Group onderhandelde met de FIFA over de uitzendrechten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten voor de WK's van 2026 en 2030, zou Al-Khelaïfi zijn luxe appartement op Sardinië kosteloos ter beschikking hebben gesteld aan Valcke.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De twee mannen spreken zelf van een 'privéovereenkomst' die los stond van het contract dat de FIFA uiteindelijk in april 2014 sloot met beIN over de uitzendrechten. In 2020 oordeelde een rechter in het Zwitserse Bellinzona dat de FIFA niet meer had kunnen opstrijken dan de 480 miljoen dollar die de mediadeal uiteindelijk opleverde. Zodoende werd Al-Khelaïfi vrijgesproken. Valcke kreeg wel een voorwaardelijke celstraf en een boete van 1,65 miljoen euro omdat hij misbruik gemaakt zou hebben van zijn positie bij de FIFA om invloed uit te oefenen op de verstrekking van de mediarechten in Griekenland en Italië voor de WK's tussen 2018 en 2030.

Valcke zou geld hebben aangenomen van de Griekse zakenman Dinos Deris in ruil voor de mediarechten en kreeg daar de voorwaardelijke celstraf en de geldboete voor. Valcke werd met een voorwaardelijke celstraf gespaard, mede omdat hij na de gebeurtenissen geen andere baan kon vinden, sinds 2017 geen bankrekening kan openen in Europa en zijn jacht en juwelen heeft moeten verkopen. Deris werd volledig vrijgesproken. Al-Khelaïfi, woensdag vermoedelijk aanwezig bij de Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en Paris Saint-Germain, zag zijn invloed in de voetballerij juist toenemen na de eerste rechtszaak. Hij is nu de voorzitter van de European Club Association en speelde een belangrijke rol in de campagne tegen de Super League in 2021.