FIFA komt Oekraïne tegemoet met uitstellen play-offduel om WK-ticket

Dinsdag, 8 maart 2022 om 20:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:56

De FIFA en UEFA hebben definitief besloten om het duel tussen Schotland en Oekraïne in de play-offs van het WK te verplaatsen naar juni. De confrontatie tussen beide landen stond oorspronkelijk voor 24 maart op de agenda, maar vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne is door de overkoepelende voetbalbonden om later deze maand niet in Glasgow te spelen. Een definitieve speeldatum wordt op korte termijn naar buiten gebracht, zo is duidelijk geworden.

Schotland en Oekraïne treffen elkaar nu dus pas over enkele maanden in de halve finale van de play-offs om een WK-ticket. De finale, tegen de winnaar van het andere halvefinaleduel tussen Wales en Oostenrijk, zal nu ook ergens in juni plaatsvinden. De loting voor het WK van 2022 in Qatar, gepland voor 1 april, gaat eveneens naar een andere datum. Schotland en Oekraïne treffen elkaar in juni overigens ook in groep 1 van Divisie B van de Nations League. Ierland en Armenië zijn de overige landen in deze groep.

Oekraïne had bij de UEFA en FIFA reeds uitstel gevraagd van de clash met Schotland en het door de oorlog getroffen land krijgt nu dus zijn zin. Darijo Srna, sportief directeur van Shakhtar Donetsk, liet na een gesprek met UEFA-voorzitter Aleksandar Ceferin al optekenen in de Schotse media dat de ontmoeting van Oekraïne in en tegen Schotland voorlopig van de agenda zou worden gehaald. Rod Petrie, voorzitter van de Schotse voetbalbond, toonde eerder al begrip voor het eventueel uitstellen van de wedstrijd in de play-offs en hij bood ook gelijk zijn hulp aan bij de voetbalbond van Oekraïne.

Door het definitief uitstellen van Schotland - Oekraïne leek het voor de hand te liggen dat ook de andere halve finale tussen Wales en Oostenrijk verplaatst zou worden tot na het lopende voetbalseizoen. De FIFA en UEFA laten dit duel echter op 24 maart staan. De winnaar van dat duel gaat dus in de finale tegen Schotland of Oekraïne om een WK-ticket strijden. Eerder werd Rusland al uit de play-offs genomen: de Russen hadden het eigenlijk in de halve finale opgenomen tegen Polen en zouden bij een zege met Zweden of Tsjechië om een plaats op het WK spelen. Nu is besloten dat Polen definitief een bye krijgt richting de finale van Path B.