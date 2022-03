Josep Guardiola: ‘We beschikken over weinig spelers, slechts veertien’

Dinsdag, 8 maart 2022 om 18:50 • Dominic Mostert

Een gehavend Manchester City bereidt zich voor op de returnwedstrijd tegen Sporting Portugal in de Champions League. Na de 0-5 overwinning in Portugal hoeven the Citizens zich ogenschijnlijk geen zorgen te maken om kwalificatie voor de kwartfinale, maar de ploeg van Josep Guardiola kampt wel met de nodige personele problemen. Op de persconferentie voorafgaand aan de terugwedstrijd vertelt Guardiola slechts veertien spelers tot zijn beschikking te hebben.

Manchester City moest het zondag tegen Manchester United (4-1 zege) al stellen zonder Nathan Aké, Rúben Días, Zack Steffen en Cole Palmer. Aan de lijst afwezigen zijn nu ook de namen van João Cancelo en Kyle Walker toegevoegd. "We hebben weinig spelers tot onze beschikking, slechts veertien. Kyle is geschorst, João is ziek. Aké is er ook niet bij. We hebben slechts drie verdedigers tot onze beschikking, dus we moeten bij het tweede elftal gaan kijken. We gaan na de training bepalen wat we moeten doen", vertelt de Spanjaard. "We krijgen het moeilijk, maar we moeten er zo goed mogelijk mee omgaan. Ik kan m'n spelers niet vragen om net zo goed te presteren als tegen Manchester United, zo werkt voetbal niet."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Guardiola sluit niet uit dat de achttienjarige Luke Mbete een basisplaats krijgt in het centrum van de verdediging. De stopper van de Onder 23 speelde in september 2021 negentig minuten in het eerste elftal tegen Wycombe Wanderers in de EFL Cup (6-1 zege) en deed in januari 2022 vier minuten mee als invaller in de FA Cup-wedstrijd tegen Swindon Town (1-4 zege). In de Champions League kwam hij nooit eerder uit. "Hij traint al lange tijd met ons mee. Hij is nog jong, maar hij zit morgen bij de selectie en misschien hebben we hem nodig."

Guardiola verklapt bovendien dat Kevin De Bruyne 'misschien niet start' tegen Sporting. De spelmaker werd zondag voortijdig naar de kant gehaald tegen Manchester United vanwege lichte kuitklachten. Bovendien is De Bruyne bij een volgende gele kaart in de Champions League geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. "Daar denk je wel een beetje over na", zegt Guardiola. Oleksandr Zinchenko is wel 'klaar om te spelen', al geeft de trainer toe dat de linksback 'geen makkelijke periode' beleeft vanwege de Russische inval in zijn thuisland Oekraïne.

Het moet raar lopen wil Manchester City zich niet kwalificeren voor de volgende ronde, weet ook Guardiola. Hij houdt een kleine slag om de arm, maar spreekt wel de intentie uit om ook de thuiswedstrijd tegen Sporting te winnen. "In de eerste wedstrijd hebben we een fantastisch resultaat neergezet. Voetbal is onvoorspelbaar: rode kaarten en de kwaliteit van de tegenstander kunnen het verschil maken. We treffen een topploeg en we gaan ons best mogelijke team opstellen om de wedstrijd te winnen."