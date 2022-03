Sem Steijn tekent bij FC Twente en weet zijn droomwedstrijd al

Dinsdag, 8 maart 2022 om 18:20 • Dominic Mostert

FC Twente heeft de komst van Sem Steijn dinsdag bevestigd via de officiële clubkanalen. De aanvallende middenvelder komt in de zomer transfervrij over van ADO Den Haag. Vorige maand werd al duidelijk dat Steijn de overstap zou maken, maar inmiddels heeft hij ook de medische keuring doorstaan en zijn driejarige contract ondertekend, met een optie voor een extra jaar.

Steijn doorliep de volledige jeugdopleiding van ADO, maar maakte tweemaal eerder de overstap naar een andere club. In 2018 speelde hij een jaar op huurbasis voor VVV-Venlo en het seizoen daarop maakte Sem samen met zijn vader Maurice Steijn de overstap naar Al Wahda FC. Dit seizoen behoorde de twintigjarige middenvelder voor het eerst tot de hoofdmacht van ADO. In de Keuken Kampioen Divisie was hij dit seizoen goed voor 13 doelpunten en 2 assists in 25 wedstrijden. Hij werd bovendien verkozen tot Beste Talent van de tweede periode.

"Sem is een frisse speler met de goede mentaliteit, een positieve jongen", stelt technisch directeur Jan Streuer van FC Twente. "Sem is een aanvallende middenvelder die veel in de zestienmeter van de tegenstander komt en scorend vermogen heeft. Voor FC Twente is Sem een ideale voetballer; een talentvolle Nederlandse transfervrije speler die zich bij ons verder wil ontwikkelen. Wij verwachten dat hij dat bij FC Twente gaat doen."

Steijn spreekt zelf van een transfer naar een 'mooie club'. "Tijdens de gesprekken gaf FC Twente mij een goed gevoel en vertrouwen. Ik ben denk ik een speler die past bij FC Twente. Ik heb bijna altijd voor ADO Den Haag gespeeld en wil dit seizoen nog met de club spelen voor promotie en belangrijk zijn voor het team", licht hij toe op de website van zijn toekomstige werkgever. "Daarna gaat de focus op FC Twente.”

Steijn, die in januari door Omroep West ook in verband werd gebracht met AZ en 1. FC Köln, staat ook ESPN te woord vanuit De Grolsch Veste. "Er gaat veel door je heen. Het is schitterend om bij zo'n mooie club te mogen tekenen. Kijk om je heen, het is een prachtig stadion. Ik kan niet wachten om deze kant op te komen", vertelt de jongeling. Hij zou het mooi vinden om komend seizoen tegenover zijn vader Maurice te staan, die trainer wordt van Sparta Rotterdam. Het is echter de vraag of dat gaat gebeuren: voor zowel Sparta Rotterdam als ADO is het nog de vraag in welke competitie volgend seizoen wordt gespeeld.

Steijn zou een wedstrijd tegen zijn vader in ieder geval 'heel gaaf' vinden. "Er was ook een Oosting-wedstrijd, toch? Laten we hopen dat ik er dan ook twee tegen hem in schiet", grapt Steijn over de twee doelpunten die Thijs Oosting vorige maand maakte bij zijn debuut voor Willem II tegen het RKC Waalwijk van zijn vader Joseph. "Wat mijn vader van de transfer vond? Hij liet me eigenlijk zelf deze keuze maken. Hij vond dat ik dat zelf moest doen. Toen ik eenmaal had besloten, was hij erg blij en zei hij dat het de juiste stap is. Hij vindt de club goed bij me passen en is erg trots."