Ajax heeft goud in handen: ‘Op die leeftijd zelden zo‘n goede speler gezien’

Dinsdag, 8 maart 2022 om 17:36 • Laatste update: 17:41

Jan Boskamp denkt dat Ajax goud in handen heeft met Rayane Bounida. De Amsterdammers maakten maandag wereldkundig dat de zestienjarige aanvallende middenvelder vanaf volgend seizoen op De Toekomst aansluit bij de Onder 17. Boskamp zegt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat hij op de leeftijd van Bounida zelden zo’n goede speler heeft zien.

“Hij is verschrikkelijk goed. In alles. Er zijn in België mensen die zeiken dat hij te klein is, maar hij compenseert dat ruimschoots met snelheid en vooral techniek. Die jongen kan op deze leeftijd al alles met een bal”, geeft Boskamp te kennen. De trainer in ruste woont dicht bij het trainingscomplex van Anderlecht aan de buitenkant van Brussel en heeft Bounida daardoor geregeld zien spelen.

“Hij is één van de grootste talenten van België. Ik heb op die leeftijd zelden zo’n goede speler gezien. Zijn positie? Hij komt overal op het veld. Als hij de bal maar krijgt. Een echte rasvoetballer, van wie ik verwacht dat hij op den duur op de nummer tien-positie uit zal komen”, stelt de analist. Het verbaast Boskamp niet dat Bounida ervoor kiest om België te verlaten voor Nederland. “Anderlecht is van oudsher de club met de beste jeugdtak van België.”

“Je merkt de laatste jaren alleen al dat ze steeds meer concurrentie krijgen van Genk en Club Brugge. Daar komt bij dat de club niet meer kapitaalkrachtig is en ik uit media hier begrijp dat Bounida bij Ajax jaarlijks een heel groot bedrag gaat verdienen”, vervolgt Boskamp. Hij waarschuwt dat ‘talent geen garantie is voor succes’. “Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Zoveel factoren spelen een rol dat binnen een jaar of twee alles weer anders kan zijn.”