Kenneth Perez: ‘Hij heeft gewoon meer doelpunten en assists dan Antony’

Dinsdag, 8 maart 2022 om 17:06 • Laatste update: 17:16

Kenneth Perez is te spreken over de prestaties van Jesper Karlsson. De 23-jarige vleugelaanvaller was dit Eredivisie-seizoen namens AZ reeds goed voor dertien doelpunten en zeven assists. Perez stipt in het programma Voetbalpraat van ESPN aan dat Karlsson daarmee in de competitie vaker trefzeker was dan Antony.

“Zou het niet zo zijn dat Karlsson flink achterna gezeten wordt?”, zo brengt Hans Kraaij junior Karlsson ter sprake. AZ nam de aanvaller in de zomer van 2020 voor 2,6 miljoen euro en een doorverkooppercentage van vijftien procent over van Elfsborg IF. Sindsdien was de zesvoudig Zweeds international - die bij AZ nog vastligt tot medio 2026 - goed voor 29 doelpunten en 18 assists in 75 officiële wedstrijden.

“Hij heeft gewoon meer doelpunten en assists dan Antony”, wijst Perez op het moyenne van Karlsson in dit Eredivisie-seizoen. Antony verzorgde daarin voorlopig zeven doelpunten en vier assists. “Wij lopen allemaal weg met Antony, maar Karlsson heeft al dertien doelpunten. Natuurlijk lopen we ook met Karlsson weg, maar niet in dezelfde mate als Antony. Dat geeft ook aan bij welke club je speelt. Het podium, de Champions League. Dat is ook zo. Maar in de competitie heeft Antony zeven goals en Karlsson dertien.”

Een andere speler van AZ die in de belangstelling staat, is Owen Wijndal. Erik ten Hag zei eerder dat de linksback op het lijstje staat bij Ajax. “Robert Eenhoorn (algemeen directeur van AZ, red.) was hier (afgelopen zondag bij Goedemorgen Eredivisie, red.) en ik merkte dat het panische er een beetje af is als Ajax zich bijvoorbeeld meldt voor Wijndal”, stelt Kraaij. “Bij AZ denken ze: als wij ons voordeel daarmee kunnen doen, waarom zouden we niet met Ajax praten?”

“Hij zei dat hij het één keer had meegemaakt, met Nemanja Gudelj”, reageert Perez. “Dus de situatie heeft zich niet voorgedaan en hij wist het niet precies. Ik denk wel dat wanneer Ajax zich meldt, AZ er nóg beter van wil worden dan wanneer een andere club zich meldt. Dat is ook niet erg. Ze zien Ajax als een concurrent en die willen ze niet sterker maken. Ik vond het ook verstandig dat Eenhoorn zei: ‘We geven niet meer geld uit dan we binnen krijgen’.”

“En als de situatie verandert met een nieuwe hoofdsponsor, dan gaan ze intern overleggen of ze dan meer willen uitgeven. Dat heeft ook te maken met de situatie waarin er misschien geen jeugdspelers doorkomen. Maar als er geweldige jeugdspelers doorkomen: waarom zou je?”, benadrukt Perez. Kraaij voorspelt desondanks: “Als je financieel gezond bent en je verkoopt Wijndal, dan gaan ze het geld niet oppotten. Ik denk dat ze dan twee goede spelers gaan halen.”