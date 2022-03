Noussair Mazraoui ontvangt eerste aanbieding van Barcelona

Dinsdag, 8 maart 2022 om 16:27 • Chris Meijer • Laatste update: 16:40

Barcelona heeft een eerste aanbieding uitgebracht bij Noussair Mazraoui, zo meldt Fabrizio Romano. De transfermarktexpert claimt dat de Catalanen op dit moment de beste papieren hebben om de 24-jarige vleugelverdediger komende zomer transfervrij op te pikken. AC Milan en Borussia Dortmund zijn eveneens nadrukkelijk geïnteresseerd in Mazraoui.

De naam van Mazraoui wordt al langer in verband gebracht met Barcelona. Joan Laporta, de voorzitter van de Catalanen, heeft in december rond de uitreiking van de Golden Boy-award in Turijn om tafel gezeten met Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Mazraoui. In die gesprekken viel al de naam van de vleugelverdediger van Ajax en Barcelona probeert nu door te pakken. Romano noemt het een ‘serieuze mogelijkheid’ dat Mazraoui transfervrij naar Barcelona zal vertrekken.

Mazraoui maakte in januari, na de 1-2 overwinning op PSV in de Eredivisie, bekend dat een vertrek uit Amsterdam waarschijnlijk is. “Wat ik na dit seizoen ga doen? Dat is een goede vraag man. Daar kan ik zelf ook geen antwoord op geven. Het duurt al een eeuwigheid, dat is waar”, reageerde hij voor de camera van ESPN. “De status is nu dat ik transfervrij ben, dat is een feit. Over een half jaar loop ik uit mijn contract en ik heb nog niet bijgetekend. Bijtekenen? Het is moeilijk om te zeggen. Het is nooit helemaal uitgesloten, maar de kans is nihil, of misschien vijf procent.”

Volgens Romano hebben veel clubs contact gezocht met Raiola over Mazraoui, al zijn naast Barcelona AC Milan en Borussia Dortmund het meest concreet in de markt. Ajax wilde graag verlengen met Mazraoui, maar lijkt niet te kunnen voorkomen dat hij na zestien jaar gaat vertrekken. Mazraoui is dit seizoen een belangrijke schakel in het elftal van trainer Erik ten Hag en was in 28 officiële wedstrijden goed voor 5 doelpunten en 4 assists.

Zoals het er nu naar uitziet, moet Mazraoui volgend seizoen bij Barcelona gaan concurreren met Dani Alves en Sergiño Dest. Barcelona is volgens Sport van plan het contract van Alves te verlengen. Verder willen de Catalanen met Cesar Azpilicueta van Chelsea nog een transfervrije versterking binnenhalen die als rechtsback uit de voeten kan. Samen met Andreas Christensen (Chelsea) en Franck Kessié (AC Milan) moeten Azpilicueta en Mazraoui de vier transfervrije versterkingen van Barcelona worden. Romano meldde eerder dat de komst van Christensen al zo goed als rond is.