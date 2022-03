‘Justin Kluivert nadert zomerse transfer van veertien miljoen euro’

Dinsdag, 8 maart 2022 om 15:53 • Chris Meijer

Het begint steeds waarschijnlijker te worden dat Justin Kluivert aan het einde van het seizoen definitief de overstap maakt naar OGC Nice. De 22-jarige aanvaller wordt dit seizoen door de Franse club gehuurd van AS Roma, inclusief een optie tot koop ter waarde van veertien miljoen euro. Nice is volgens de Corriere dello Sport onder bepaalde voorwaarden echter verplicht om Kluivert definitief over te nemen.

De koopoptie in de huurovereenkomst treedt automatisch in werking wanneer Nice zich voor de Champions League plaatst én Kluivert in de helft van de wedstrijden dit seizoen in actie komt. Les Aiglons bezetten momenteel de tweede plek in de Ligue 1, met een achterstand van dertien punten op koploper Paris Saint-Germain. De bovenste twee ploegen in de Franse competitie plaatsen zich direct voor de Champions League, terwijl de nummer drie een ticket voor de voorrondes krijgt.

Nice heeft voorlopig twee punten meer dan nummer drie Olympique Marseille en drie punten meer dan nummer vier Stade Rennes. De verschillen in de Ligue 1 zijn echter klein, want Nice heeft slechts negen punten meer dan nummer tien RC Lens. Nu Nice op koers ligt voor plaatsing voor de Champions League, is het aantal wedstrijden van Kluivert voor de Franse club belangrijk. Kluivert speelde voorlopig 20 van de totaal 31 wedstrijden, mede doordat hij een aantal weken aan de kant stond met een hamstringblessure.

Kluivert was in die twintig wedstrijden - waarvan negentien als basisspeler - goed voor vijf doelpunten en vier assists. AS Roma telde in 2018 zeventien miljoen euro neer om de aanvaller weg te halen bij Ajax. De tweevoudig Oranje-international slaagde er in Rome niet om een onbetwist basisspeler te worden en lijkt AS Roma na een eerdere huurperiode bij RB Leipzig en ondanks een nog tot medio 2023 lopend contract definitief te gaan verlaten.