Feyenoord maakt contractverlenging van Frank Arnesen wereldkundig

Dinsdag, 8 maart 2022 om 15:01 • Chris Meijer • Laatste update: 15:06

Feyenoord heeft de langverwachte contractverlenging van Frank Arnesen wereldkundig gemaakt. De technisch directeur was in De Kuip in het bezit van een aflopende verbintenis en de gesprekken over een langere samenwerking nemen al even in beslag, maar beide partijen zijn uiteindelijk tot een akkoord gekomen. Arnesen en Feyenoord gaan een seizoen langer met elkaar door en hebben een principeakkoord over een nieuw contract tot medio 2023.

Arnesen liet vorige maand bij ESPN al doorschemeren dat hij graag bij Feyenoord wilde blijven en het Algemeen Dagblad maakte vervolgens melding van een akkoord over een langere samenwerking, maar de Rotterdammers hebben de contractverlenging van de technisch directeur nu ook naar buiten gebracht. Uiteraard is het mooi om langer bij Feyenoord te blijven”, geeft Arnesen te kennen. “Met de technische staf, de scouting en alle overige collega’s binnen de club is sprake van een heel prettige samenwerking, waarbij we stap voor stap verder bouwen aan een solide voetbalfundament.”

“We zijn met iets moois bezig, dat begint voorzichtig zijn vruchten af te werpen en ik wil dat proces heel graag nóg verder brengen dan we nu al zijn”, aldus Arnesen. Ook algemeen directeur Dennis te Kloese toont zich content: “Frank is al twee jaar hard bezig om een technisch kader neer te zetten en structuren te vereenvoudigen en te verbeteren. We zijn ontzettend tevreden over de voortgang daarvan, maar de belangrijkste stap in het proces moet uiteraard nog komen: Feyenoord moet profijt gaan trekken van deze positieve veranderingen. Die uitdaging gaan we de komende tijd graag aan en gelet op de ontwikkelingen tot nu toe zijn we ervan overtuigd dat Frank de juiste man is om dat proces als technisch eindverantwoordelijke te blijven leiden.”

Arnesen - in het verleden werkzaam bij onder meer PSV, Tottenham Hotspur, Chelsea en Hamburger SV - trad twee jaar geleden in dienst bij Feyenoord als opvolger van Martin van Geel. De Deen was verantwoordelijk voor de aanstelling van Arne Slot als trainer van Feyenoord. Arnesen krijgt tevens veel respect voor het binnenhalen van Marcus Pedersen, Fredrik Aursnes en Gernot Trauner, die afgelopen zomer voor een habbekrats werden ingelijfd. Smet op het aankoopbeleid van Arnesen is Robert Bozenik, die voor vier miljoen euro werd binnengehaald en de verwachtingen niet kon waarmaken.