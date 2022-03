‘Ajax kan Jordi Cruijff vergeten: promotie bij Barcelona is aanstaande’

Dinsdag, 8 maart 2022 om 14:48 • Chris Meijer • Laatste update: 15:11

Jordi Cruijff kan mogelijk op korte termijn promotie maken bij Barcelona. Sport en Radio Marca melden dat de Catalanen Cruijff willen promoveren tot technisch secretaris, waardoor hij samen met technisch directeur Mateu Alemany en trainer Xavi Hernández verantwoordelijk wordt voor de voetbalafdeling van Barcelona. Cruijff werd de afgelopen tijd eveneens genoemd als mogelijke opvolger voor Marc Overmars als directeur voetbalzaken bij Ajax.

De Telegraaf en Marca meldden vorige week dat Cruijff benaderd zou zijn om de nieuwe technisch eindverantwoordelijke te worden bij Ajax. Cruijff zou bij voorbaat geen ‘nee’ hebben gezegd op dat aanbod, waardoor de weg naar verdere gesprekken openlag. Het contract van de 48-jarige voetbalbestuurder bij Barcelona loopt aan het einde van het seizoen af en hij wilde voor hij in gesprek zou gaan met Ajax eerst duidelijkheid over de plannen van zijn huidige werkgever.

Cruijff heeft bij Barcelona als directeur internationale scouting een belangrijke stem in het aankoopbeleid, maar geen allesbepalende. De oud-international komt hiërarchisch onder technisch directeur Alemany en vice-president Rafa Yuste, die eindverantwoordelijk zijn voor de aan- en verkopen. President Joan Laporta en het bestuur van Barcelona zijn zeer tevreden over het werk van Cruijff en willen hem daarom promoveren tot technisch secretaris. In die functie wordt Cruijff samen met Alemany en Xavi verantwoordelijk voor het technisch beleid bij Barcelona.

Mundo Deportivo stelt Cruijff in principe al min of meer in deze functie werkzaam is en komende zomer dan ook officieel aangesteld moet worden als technisch secretaris. De afgelopen tijd speelde Cruijff al een rol bij de transfers van Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré en Pierre-Emerick Aubameyang, alsmede in de contractonderhandelingen met Ansu Fati, Pedri, Nico, Gavi en Ronald Aráujo. Alejandro Segura, journalist van Radio Marca, stelt dat het voor Cruijff de laatste tijd stil is gebleven vanuit Amsterdam. Mundo Deportivo benadrukt dat Cruijff nog wel zijn handtekening moet zetten onder een nieuw contract bij Barcelona.