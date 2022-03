Barcelona heeft eerste transfervrije aanwinst voor komende zomer binnen

Dinsdag, 8 maart 2022 om 14:27 • Chris Meijer • Laatste update: 14:33

Andreas Christensen gaat de eerste zomerse aanwinst van Barcelona worden. Fabrizio Romano verzekert dat het een kwestie van tijd is voordat de 25-jarige centrumverdediger zijn handtekening zet onder een contract tot medio 2027 bij de Catalanen. Er wordt momenteel tussen Christensen en Barcelona gesproken over de laatste details.

De naam van Christensen wordt al langer in verband gebracht met Barcelona. Christensen is bij Chelsea in het bezit van een aflopend contract. Sport maakte eerder al melding van een mondeling akkoord tussen Barcelona en Christensen, die reeds zijn medische keuring zou hebben doorlopen. Volgens de sportkrant had Christensen mondeling ingestemd met de contractaanbieding van de Catalanen, die vier jaar zou bedragen in plaats van vijf.

Daarmee zou er een flinke eis van de Deen zijn ingewilligd: hij verlangt minimaal een verdubbeling van zijn huidige salaris bij Chelsea, dat net iets minder dan vijf miljoen euro bedraagt. Door daarmee in te stemmen troeft Barcelona het eveneens geïnteresseerde Bayern München af. Transfermarktexpert Romano meldde vorige week dat Barcelona-trainer Xavi Christensen probeerde te lokken door hem 'een sleutelspeler voor zijn toekomstplannen' te noemen.

Andreas Christensen has made his choice and he will play for Barcelona, there’s no doubt. Contract until June 2027. Matter of time. ???? #FCB



Meeting ongoing to complete the verbal agreement on final details between player side and Barça. Here we go soon. pic.twitter.com/iP3xRwSdof — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2022

Het lijkt er nu sterk op dat dit gelukt is. Romano schrijft dat Christensen zijn keuze heeft gemaakt en er geen twijfel bestaat: hij gaat de overstap naar Barcelona maken. Er zijn nu nog gesprekken gaande tussen Barcelona en de entourage van Christensen over de laatste details. De 54-voudig Deens international gaat Chelsea na acht jaar verlaten. The Blues namen hem in 2012 op jonge leeftijd over van Bröndby IF. Christensen speelde voorlopig 153 officiële wedstrijden voor Chelsea, met wie hij onder meer de Champions League, de Europa League en het WK voor clubteams won.

Er werd eerder vanuit Spanje gemeld dat Franck Kessié en César Azpilicueta het trio transfervrije versterkingen voor Barcelona komende zomer compleet moeten maken. AC Milan-middenvelder Kessié en Barcelona zouden in financieel opzicht steeds dichterbij elkaar komen, waardoor een akkoord langzaam maar zeker nadert. Sport schreef vorige week dat Azpilicueta -ploeggenoot van Christensen bij Chelsea - zelfs al akkoord zou zijn met de Catalanen over een tweejarig contract, met een optie voor een extra seizoen.