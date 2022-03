Glenn Bijl kan vanuit Rusland mogelijk tijdelijk terugkeren in Eredivisie

Dinsdag, 8 maart 2022 om 14:13

Glenn Bijl keert mogelijk tijdelijk terug in de Eredivisie. De 26-jarige vleugelverdediger verliet FC Emmen afgelopen zomer voor het Krylja Sovetov Samara, maar mag nu door de onrust in Rusland tot het einde van het seizoen voor een andere club spelen. FC Groningen onderzoekt de mogelijkheid om Bijl tot de zomer over te nemen van zijn Russische werkgever, zo meldt RTV Noord.

Buitenlandse spelers en coaches hebben tot 10 maart de tijd om hun contract bij hun Russische werkgever eenzijdig op te zeggen, zo besloot de FIFA maandag. Anders dan eerder voorgesteld geldt die opzegging tot 30 juni 2022, dus buitenlandse spelers en trainers kunnen tot het eind van het seizoen elders aan de slag. Er komt dus een enorm groot aantal spelers op de buitengewone transfermarkt, die tot 7 april geopend zal zijn.

FC Groningen onderzoekt de mogelijkheid om Bijl tijdelijk binnen te halen, al bevindt zijn mogelijke komst zich in de woorden van technisch directeur Mark-Jan Fledderus nog in een ‘pril stadium’. “We zijn nu aan het uitzoeken hoe de nieuwe regels precies zijn. Glenn kan voor ons een interessante speler zijn en ik ben op dit moment ook wel wat in contact met hem”, zegt Fledderus in gesprek met RTV Noord. FC Groningen was eerder al in de markt voor Bijl: twee jaar geleden verkoos hij een langer verblijf bij FC Emmen echter boven een overstap naar de Euroborg.

Bijl speelde tussen 2006 en 2017 in de jeugdopleiding van FC Groningen, maar kwam niet verder dan twee optredens in de hoofdmacht. Na vier jaar bij FC Emmen - waarvan drie seizoenen in de Eredivisie - te hebben gespeeld, koos Bijl afgelopen zomer voor een overstap naar Rusland. Bijl speelde voorlopig dertien officiële wedstrijden voor Krylja Sovetov Samara en heeft bij de nummer acht van de Russische Premjer Liga nog een contract tot medio 2024.