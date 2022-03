PEC Zwolle pakt Fortuna-trainer Sjors Ultee aan met video op Twitter

PEC Zwolle heeft Sjors Ultee op de hak genomen met een video op Twitter. De trainer van Fortuna Sittard zei eerder dit seizoen dat hij ‘het mooi vond’ hoe PEC ‘dapper overkwam in de media’ in de strijd tegen degradatie. PEC plaatst nu een video waarin die uitspraken van Ultee worden afgewisseld met beelden van de wedstrijd tegen Fortuna van afgelopen zondag, die de Zwollenaren met 0-1 wisten te winnen.

“Ik vind het mooi hoe zij in de media heel dapper overkomen. Ik lees teksten als: ‘We geloven vol in de handhaving. We zijn overtuigd van handhaving’”, zo gaf Ultee eerder te kennen in een interview met L1. Na afloop van het duel dat PEC met 0-1 won door een doelpunt van Oussama Darfalou werd al duidelijk dat Ultee de tegenstander had geprikkeld met zijn uitspraken.

“Hij had in de media gezegd dat we er niet meer toe deden en dat hij het mooi vond dat we steeds uitspraken deden dat we er nog voor streden, maar dat hij het niet echt meer bepalend vond. De trainer liet het nog even zien in de voorbespreking, dat raakte ons wel even. Dan is het lekker dat je hem daarvoor op z’n strepen kan zetten”, zo tekende het Algemeen Dagblad op uit de mond van Bram van Polen, aanvoerder van PEC.

“Het was een klein interview en dat heb ik aan de groep laten zien. Dat was het. Het was een korte bespreking vandaag. Ik dacht dat het genoeg zou zijn om de groep te prikkelen”, sprak PEC-trainer Dick Schreuder tegenover ESPN. Met de video herinnert PEC Ultee dinsdag nog eens fijntjes aan zijn uitspraken. De ploeg van Schreuder passeerde Fortuna door de overwinning op de ranglijst en bezet nu de zestiende plaats, wat aan het einde van het seizoen deelname aan de play-offs tegen degradatie zou betekenen.