PSG maakt ‘ongelofelijke fout’ met beelden van blessuremoment van Mbappé

Dinsdag, 8 maart 2022 om 12:28 • Chris Meijer • Laatste update: 12:42

Paris Saint-Germain heeft een ‘ongelofelijke fout’ gemaakt door door de beelden van de blessure van Kylian Mbappé naar buiten te brengen, zo oordeelt Olivier Dacourt. De aanvaller moest maandag geblesseerd de training verlaten nadat Idrissa Gueye op zijn voet ging staan. Naar aanleiding van deze beelden hebben Gueye en zijn vrouw via social media beledigingen bedreigingen ontvangen, zo schrijft L'Équipe.

Tijdens een partijoefening stond Gueye hard op de voet van Mbappé, die met een pijn vertrokken gezicht naar de grond ging en uiteindelijk niet verder kon. Al snel nadat het nieuws naar buiten kwam dat Mbappé geblesseerd de training had verlaten, verschenen via social media de beelden. “Het is een ongelofelijke fout. Die beelden zouden nooit naar buiten mogen komen”, oordeelt Olivier Dacourt - 21-voudig Frans international en oud-middenvelder van onder meer Everton, Leeds United, AS Roma en Internazionale - in het programma Late Football Club van Canal+.

“Alle spelers van Real Madrid hebben deze beelden gezien. Je kunt duidelijk zien waar Gueye precies op de voet van Mbappé stapt. In de eerste acties zullen de spelers van Real Madrid direct die plek opzoeken. Dit is de Champions League, het is heel alarmerend. Deze beelden hadden nooit naar buiten mogen komen”, geeft Dacourt te kennen. De door de oud-international aangevoerde reden is niet het enige gevolg van de beelden van het incident. Gueye en zijn vrouw zagen zich genoodzaakt de reacties op hun social media-accounts uit te schakelen, naar aanleiding van de haatdragende en beledigende berichten.

Mbappé nam het maandagavond in een bericht op Instagram al op voor Gueye. “All together, always. This is Paris”, schreef de aanvaller bij een foto waarop te zien is hoe hij samen met de middenvelder een doelpunt viert. Mbappé behoort overigens ‘gewoon’ tot de wedstrijdselectie voor de uitwedstrijd tegen Real Madrid, waarin PSG een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League verdedigt. “Het aanvullende onderzoek was geruststellend en er zal gedurende de dag opnieuw naar gekeken worden”, maakte PSG dinsdagochtend bekend over de status van Mbappé.