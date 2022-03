Barcelona kiest alternatief stadion voor seizoen tijdens renovatie van Camp Nou

Dinsdag, 8 maart 2022 om 11:51 • Chris Meijer • Laatste update: 11:58

Zoals het er nu naar uitziet, gaat Barcelona komende jaren een seizoen lang zijn thuiswedstrijden in een ander stadion afwerken. Joan Laporta maakt in gesprek met Barça TV bekend dat alle seinen op groen staan voor de renovatie van het Camp Nou. Als alles volgens plan verloopt, gaat Barcelona vanaf 2025 in een vernieuwd onderkomen spelen.

Laporta vertelt dat de gemeenteraad van Barcelona in april definitief toestemming moet geven voor Espai Barça, een project waarmee de Catalanen de infrastructuur in en om het Camp Nou gaan renoveren. Barcelona heeft een lening van anderhalf miljard afgesloten om het Camp Nou te verbouwen en uit te breiden naar een capaciteit van 110.000 toeschouwers. Laporta benadrukte eerder dat het project van 'fundamenteel belang' is voor Barcelona vanwege de verwachte hogere inkomsten van 200 miljoen euro per jaar uit het grotere stadion en andere voorzieningen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Naast de renovatie van het Camp Nou omvat Espai Barça de verbouwing van het Estadi Johan Cruyff en de bouw van een speciale Barça Campus en het zogeheten Palau Blaugrana, een nieuw stadion met een capaciteit van vijftienduizend mensen waar ook evenementen kunnen worden georganiseerd. Laporta vertelt nu dat wanneer de gemeente Barcelona in april definitief toestemming geeft, er in juli een keuze gemaakt voor het bouwbedrijf dat het project moet gaan uitvoeren.

Dan kunnen in september de eerste verbouwingen in de omgeving van het Camp Nou al beginnen. Laporta verwacht dat Barcelona tijdens de renovatie van de eigen thuishaven in ieder geval een seizoen in een ander stadion moet gaan spelen. “De meest logische optie is om in Montjuïc te gaan spelen, aangezien de andere mogelijkheden lastig zijn. We hebben naar meerdere opties gekeken. Als dat niet lukt, moeten we in het Camp Nou blijven spelen en dan duurt het langer tot de renovatie klaar is”, geeft Laporta te kennen.

Het Estadi Olímpic Lluís Companys - in de volksmond bekend als Montjuïc - werd in 1927 geopend en is in de jaren tachtig gerenoveerd voor de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona. Espanyol speelde tussen 1997 en 2009 voor de verhuizing naar het Estadi Cornellà-El Prat zijn thuiswedstrijden in het stadion, gelegen in het zuiden van Barcelona en dat plaats biedt aan een kleine 61.000 toeschouwers. Het Montjuïc was in het verleden tevens toneel van enkele bekerfinales en interlands van Spanje en Andorra.

Na een verblijf van een seizoen in het Montjuïc moet Barcelona vanaf 2025 in een vernieuwd Camp Nou gaan spelen. “Het wordt spectaculair”, zo belooft Laporta. “Het nieuwe stadion wordt een architectonisch juweel en zorgt voor veel opbrengsten en activiteit. Het zal Barcelona een uitgaanscentrum bieden. Niet alleen sportief, er komen faciliteiten die open zijn voor de hele stad.”