PSG brengt hoopvolle update over Mbappé richting return tegen Real Madrid

Dinsdag, 8 maart 2022 om 11:17 • Chris Meijer • Laatste update: 11:29

Kylian Mbappé reist met Paris Saint-Germain mee naar Spanje voor de uitwedstrijd tegen Real Madrid. Les Parisiens communiceren dat de aanvaller voorlopig deel uitmaakt van de selectie voor de return in de achtste finale van de Champions League in het Santiago Bernabéu, waar een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd wordt verdedigd. Mbappé moest maandag de training geblesseerd verlaten nadat Idrissa Gueye hard op zijn voet stond.

PSG liet maandagavond al weten dat uit de eerste medische tests was gebleken dat Mbappé niets gebroken had. De Franse grootmacht communiceerde dat de aanvaller ‘s middags was behandeld en een dag later aan nieuwe tests zou worden onderworpen. Mbappé is klaarblijkelijk fit genoeg om mee te reizen, aangezien hij - overigens net als Georginio Wijnaldum en Xavi Simons - ‘gewoon’ deel uitmaakt van de selectie.

“Mbappé heeft maandag tijdens de training een tik op zijn linkervoet gekregen. Hij wordt sindsdien behandeld. Het aanvullende onderzoek was geruststellend en er zal gedurende de dag opnieuw naar gekeken worden”, schrijft PSG. Sergio Ramos en Ander Herrera maken daarentegen geen deel uit van de selectie voor het duel met Real Madrid. De twee Spanjaarden kampen allebei met een blessure, al communiceert PSG dat Ramos wel mee zal reizen naar Madrid voor het weerzien met zijn oude club.