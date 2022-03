‘Dat Ajax je dan ineens nog effe belt, dan heb je een engeltje op je schouder'

Maikel van der Werff denkt dat Ajax ‘een goede’ heeft aan Przemyslaw Tyton. De 35-jarige Poolse doelman werd maandag binnengehaald als noodverband voor het keepersprobleem, ontstaan na blessures van Maarten Stekelenburg, Remko Pasveer en Jay Gorter. Van der Werff - tegenwoordig in dienst van PEC Zwolle - speelde twee jaar met Tyton samen bij FC Cincinnati en noemt hem in gesprek met De Telegraaf een ‘goede lijnkeeper met onwijs goede reflexen’.

Volgens Van der Werff verzekert Ajax zich met Titi van een ‘absolute prof’. “Hij is mega fanatiek, ik hoor hem nog schreeuwen op trainingen”, zegt de centrumverdediger over Tyton, in zijn woorden een ‘superleuke en spontane gast’. “Nu komt hij plotseling nog in Amsterdam terecht en dat is hem heel erg gegund. Hij is 35 jaar, was transfervrij en als Ajax je dan ineens nog effe belt, dat nog vol in de Champions League zit, dan heb je wel een engeltje op je schouder.”

Van der Werff en Tyton speelden bij Cincinnati samen onder trainer Jaap Stam. De nu clubloze oefenmeester is positief over de meevoetballende kwaliteiten van de doelman, iets dat hij in de Verenigde Staten verder heeft ontwikkeld. “Ajax is er ook de club niet naar om zomaar even een paniekbeslissing te nemen. Ze zullen meerdere opties hebben bekeken”, stelt Stam. Hij denkt dat het meespeelt dat Tyton met zijn verleden bij Roda JC Kerkrade en PSV de Eredivisie al kent. “Ajax is een club die verschillend is van elke andere. Voor elke speler op welke positie dan ook, zal het een uitdaging zijn.”

“Het is een hoger niveau, er is meer druk, maar met al zijn ervaring mag je verwachten dat hij daartegen bestand zal zijn”, voorspelt Stam. Volgens Stam was Tyton - in zijn woorden iemand ‘die leeft voor de sport’ - eigenlijk van plan om in de Verenigde Staten te blijven wonen. “Maar als je dan afscheid hebt genomen bij Cincinnati, op een club zit te wachten en dan komt Ajax... Dan kan ik me voorstellen dat hij daar heel blij mee zal zijn. Er zullen ongetwijfeld andere clubs bij hem hebben aangeklopt, maar dit is een kans die hij met beide handen wil en zal aanpakken.”