Laporta heeft spijt dat hij Koeman niet eerder ontsloeg bij Barcelona

Dinsdag, 8 maart 2022 om 08:40 • Laatste update: 08:53

Joan Laporta heeft er met terugwerkende kracht spijt van dat hij Ronald Koeman niet eerder heeft ontslagen bij Barcelona. De voorzitter van de Spaanse topclub vindt dat hij de Nederlander te lang de hand boven het hoofd heeft gehouden. Koeman werd eind oktober de de deur gewezen, maar in de optiek van Laporta had hij die beslissing eigenlijk al in de zomer moeten nemen. “Naarmate de tijd verstrijkt, ga je anders tegen dingen aankijken”, vertelt de hoogste sportbestuurder via de officiële kanalen van Barcelona.

“Dan zie je dingen die je voorheen niet zag. Uit respect voor Koeman namen we het winnen van de Copa del Rey mee in onze keuze. Op een gegeven moment zag ik dat het niet de goede kant op ging en had ik een pijnlijke beslissing moeten nemen”, erkent Laporta. “Ik had naar mijn intuïtie moeten luisteren, ook al kun je je daar in het leven niet altijd door laten leiden. Uiteindelijk was het een juiste beslissing, we zijn beter gaan presteren.”

“Voetbal is emotie, maar je hebt ook te maken met tal van andere zaken. Je moet aan veel dingen blijven denken”, aldus Laporta over zijn werk als voorzitter. “Er is nooit een perfecte beslissing. Er zitten altijd mitsen en maren aan.” Koeman wilde tot een week geleden niet reageren op de teleurstellend geëindigde periode bij de club die hij in 1992 als speler de Europa Cup I bezorgde. Hij maakte een uitzondering voor het Algemeen Dagblad. “Kijk, ik was gewoon niet de trainer van Laporta, klaar. Vanaf het allereerste moment dat ik hem ontmoette, nadat hij de verkiezingen had gewonnen, had ik dat gevoel al. Er was geen klik. Die nodige steun van bovenaf ontbrak.”

Xavi kende een stroef begin als opvolger van Koeman, maar de laatste weken presteert Barcelona weer naar behoren: zes overwinningen en twee remises in de laatste acht duels in alle competities. “De tijd die de nieuwe trainer, Xavi, heeft gekregen was mij niet gegund. Dat vind ik nog wel steeds pijnlijk”, erkende Koeman. “Ik zat met al die geblesseerden. Nu is Pedri weer fit, en Ousmane Dembélé... Dat zie je allemaal terug.” Ook Xavi had aanvankelijk veel geblesseerde spelers en een smalle selectie. “Iedere trainer heeft tijd nodig en ook geduld van de leiding. Xavi heeft dat gekregen. En versterkingen.”

“Als Koeman heeft gezegd dat het hem pijn doet, hoop ik dat dat gevoel snel verdwijnt”, benadrukte Laporta. Hij zal de winnende goal van Koeman in 1992 tegen Sampdoria nooit meer vergeten. “Hij mag zeggen wat hij wil, ik zal hem respecteren. Ook omdat hij als trainer de moed had om jonge spelers in te zetten. Natuurlijk kwam dat ook door de omstandigheden, maar dan nog moet je het maar durven.”