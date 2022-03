Heitinga looft talent van Ajax: ‘Cijfers zeggen genoeg over zijn ontwikkeling'

John Heitinga heeft maandagavond genoten van het spel van Jong Ajax. Het tweede elftal van de Amsterdamse club was op De Toekomst met liefst 6-3 te sterk voor ADO Den Haag. Door de overwinning verstevigt Jong Ajax de vijfde plek in de Keuken Kampioen Divisie: de voorsprong op ADO bedraagt vier punten. “Ik heb een heel leuke wedstrijd gezien. Ik heb bij vlagen genoten”, benadrukte de oefenmeester.

Mohammed Kudus had met drie goals een belangrijke bijdrage. Hij mocht net als Mohamed Daramy en Danilo, die net als de Ghanees tot dusver nauwelijks voorkomen in de plannen voor het eerste elftal, starten bij de ploeg van Heitinga. “Ze kunnen onze jongens naar een hoger niveau brengen”, beaamde de trainer in gesprek met Voetbalzone. “Maar er zijn ook wedstrijden geweest, bijvoorbeeld Excelsior-uit, toen ze ook speelden en we als elftal niet het gewenste niveau haalden. Maar vandaag waren de keuzes aan de bal en de samenwerking van een hoog niveau.

Heitinga pikt één Ajacied eruit: 'Die cijfers zeggen genoeg over zijn ontwikkeling'

Naci Ünüvar, achttien jaar, was goed voor twee doelpunten en stond aan de basis van de derde treffer van Kudus. “Naci maakt een goede ontwikkeling door. Als je ziet waar hij vorig jaar stond, heeft-ie heel veel geleerd en heeft-ie ook geleerd hoe het is om in de Keuken Kampioen Divisie te spelen", vervolgt de voormalig Oranje-international. "Als je ziet bij hoeveel doelpunten hij betrokken is dit seizoen. Volgens mij een derde. Die cijfers zeggen genoeg over zijn ontwikkeling.”

Ünüvar verzorgde maandag alweer zijn tiende assist van het seizoen en de teller staat op liefst dertien doelpunten. De berekeningen van Heitinga kloppen zodoende: Jong Ajax staat tot dusver op 63 doelpunten. Alleen Excelsior maakte meer doelpunten dan de Amsterdamse beloften: 64. Koploper FC Volendam scoorde 62 keer en ADO volgt met 59 goals.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 28 18 9 1 31 63 2 FC Emmen 28 18 4 6 24 58 3 Excelsior 29 17 4 8 25 55 4 FC Eindhoven 28 16 5 7 20 53 5 Jong Ajax 29 16 4 9 14 52 6 ADO Den Haag 27 17 3 7 19 48 7 De Graafschap 28 13 8 7 13 47 8 Roda JC Kerkrade 28 12 10 6 22 46 9 NAC Breda 28 11 9 8 10 42 10 VVV-Venlo 28 11 4 13 -1 37 11 Jong PSV 28 10 5 13 1 35 12 TOP Oss 28 8 7 13 -8 31 13 Telstar 28 6 11 11 -20 29 14 Jong AZ 29 8 5 16 -12 29 15 Jong FC Utrecht 29 8 4 17 -23 28 16 FC Den Bosch 28 8 3 17 -25 27 17 MVV Maastricht 28 8 2 18 -29 26 18 Almere City FC 29 6 8 15 -17 26 19 FC Dordrecht 28 6 7 15 -23 25 20 Helmond Sport 28 6 6 16 -21 21