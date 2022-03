Roger Schmidt gaat voor andere uitdaging en bezorgt club volgende domper

Dinsdag, 8 maart 2022 om 07:29

Roger Schmidt wordt niet de nieuwe trainer van Hertha BSC voor komend seizoen, zo meldt BILD. De club uit de Bundesliga heeft van de oefenmeester te horen gekregen dat hij op zoek is naar een andere uitdaging. Schmidt, die na dit seizoen vertrekt bij PSV en in Duitsland voor de selectie van Bayer Leverkusen stond, hoopt op belangstelling van een club uit Engeland of Spanje.

Hertha is op zoek naar een opvolger van Tayfun Korkut, die na dit seizoen vertrekt. De zoektocht naar ‘een grote naam’ was tot dusver weinig succesvol, mede omdat de ploeg van de in november aangestelde Korkut een teleurstellende zestiende plaats inneemt. Onder anderen Niko Kovac verkocht de club uit Berlijn een ‘nee’ en de clubleiding kan nu ook een streep door de naam van Schmidt zetten.

In december werd Schmidt in verband gebracht met de vacante trainerspositie bij RB Leipzig, nadat de Duitse club trainer Jesse March had ontslagen wegens tegenvallende resultaten. Schmidt werkte eerder succesvol bij Red Bull Salzburg, een andere club uit het Red Bull-concern, maar diverse media meldden al snel dat hij niet tijdens het seizoen de overstap zal maken. Dat bevestigde hij later zelf ook. “Ik dien altijd mijn contracten uit en wil dit seizoen nog mooie dingen bereiken met PSV.”

Schmidt streek in 2020 neer bij PSV als definitieve opvolger van de ontslagen Mark van Bommel. De bedoeling van de Eindhovense clubleiding was om het contract van de 54-jarige coach met twee jaar te verlengen, maar hij koos ‘puur op gevoel’ ervoor om dat niet te doen. PSV staat momenteel tweede in de Eredivisie, twee punten achter koploper Ajax. Onder leiding van Schmidt veroverde PSV tot dusver de Johan Cruijff Schaal als enige prijs.