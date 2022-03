Topclubs alert: geprezen ster van 40 miljoen en drie ex-Ajacieden zijn nu gratis

Dinsdag, 8 maart 2022 om 00:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 03:50

Een ware exodus van topspelers uit Rusland en Oekraïne is aanstaande, nu de FIFA de spelersmarkt voor buitenlanders uit die landen opent. Het is wrang gezien de zorgwekkende situatie in Oekraïne, maar clubs uit andere landen krijgen een unieke kans. Wie nog versterking kan gebruiken, mag van de FIFA maximaal twee nieuwe spelers oppikken en inschrijven. Voetbalzone zet de meest waardevolle 'buitenkansjes' op een rij, waaronder ook de betrokken Nederlandse spelers.

Buitenlandse spelers actief in Oekraïne zijn door de FIFA automatisch transfervrij verklaard tot aan 30 juni. Zij kunnen dus een tijdelijke nieuwe club kiezen. In de Russische competitie kunnen buitenlandse spelers hun contract zelf opzeggen tot 30 juni en dan ook een andere club uitzoeken. In onderstaande top 16, waarin de grote hoeveelheid Brazilianen opvalt, wordt gebruikgemaakt van spelerswaarden zoals geschat door Transfermarkt.

Malcom

1. Malcom - Zenit Sint-Petersburg (22 miljoen euro)

Liefst 40 miljoen euro betaalde Zenit Sint-Petersburg in 2019 aan Barcelona voor Malcom, wiens waarde momenteel op 22 miljoen euro wordt geschat. Daarmee is de Braziliaan de duurste buitenlander uit beide competities. Een eventueel tijdelijk vertrek van Malcom zal Zenit zwaar vallen, maar zit volgens Braziliaanse media wel in de pijplijn: onder meer Flamengo heeft serieuze interesse.

2. Wilmar Barrios - Zenit Sint-Petersburg (20 miljoen euro)

Met Wilmar Barrios als steunpilaar op het middenveld werd Zenit drie keer achter elkaar kampioen van Rusland en nam het een steeds grotere voorsprong op de nationale concurrentie. De Colombiaans international kan volgens Zuid-Amerikaanse media kiezen voor een tijdelijke terugkeer bij Boca Juniors, de club die hem in 2019 voor vijftien miljoen euro aan Zenit verkocht. Maar ook een debuut in een Europese topvijfcompetitie lonkt voor de betrouwbare 26-jarige verdedigende middenvelder.

3. Tetê - Shakhtar Donetsk (20 miljoen euro)

Als Rusland niet was binnengevallen, had niemand bij Shakhtar gedacht aan een snel vertrek van Tetê. De 22-jarige Braziliaan scoort vanaf de rechterflank al jaren aan de lopende band voor de club en zou ooit veel geld op kunnen leveren. Tetê is nu op weg terug naar zijn jeugdliefde Grêmio, dat drie jaar geleden vijftien miljoen euro ontving van Shakhtar. De Braziliaanse club zal Tetê volgens Braziliaanse media sowieso tot 30 juni binnenhalen en onderhandelt met de Oekraïense club over een definitieve transfer.

4. Dodô - Shakhtar Donetsk (20 miljoen euro)

De slechts 1,66 meter lange Dodô werd door Shakhtar op jonge leeftijd voor slechts twee miljoen euro ingelijfd en dat bleek een schot in de roos. De rechtervleugelverdediger ontwikkelde zich goed en werd al gelinkt aan clubs uit de grote competities. Dodô vluchtte net als Neres halsoverkop uit Oekraïne en is in Brazilië, waar Fluminense en Flamengo al hebben geïnformeerd.

5. David Neres - Shakhtar Donetsk (20 miljoen euro)

David Neres heeft nog heel weinig plezier kunnen beleven aan zijn winterse transfer naar Shakhtar Donetsk. Nog voor de ex-Ajacied een officiële minuut speelde voor zijn nieuwe club begon de oorlog. Neres zat gevangen in Kiev en vreesde voor zijn leven, maar wist te ontsnappen en is nu in Brazilië. Neres ziet zijn Oekraïense topsalaris van drie miljoen euro per jaar in ieder geval tot 30 juni opgeschort worden. Volgens UOL lonkt een comeback bij São Paulo, dat veel minder salaris kan bieden.

David Neres

6. Wendel - Zenit Sint-Petersburg (19 miljoen euro)

De volgende grote naam die Zenit kwijt dreigt te raken is Wendel, Braziliaans steunpilaar op het middenveld die doorgaans naast Barrios speelt. Flamengo hoopt volgens TNT Sports een gigantische slag te slaan in de titelrace door met Malcom en Wendel twee sterren van Zenit in te lijven.

7. Manor Solomon - Shakhtar Donetsk (18 miljoen euro)

Het gevaar vanaf de linkerflank komt bij Shakhtar al jaren van Manor Solomon. De Israëliër is een vreemde eend in de bijt bij zijn club, als een van de weinigen die niet uit Oekraïne of Brazilië komt. Solomon beleefde na de invasie een hachelijke vlucht uit Oekraïne, die ternauwernood goed afliep. De laatste tijd werd Arsenal veelvuldig genoemd als serieus geïnteresseerde club.

8. Jhon Córdoba - FK Krasnodar (17 miljoen euro)

FK Krasnodar voelde de bui al hangen en stuurde sterspeler Jhon Córdoba met acht andere spelers al met 'speciaal verlof'. Dat zal zijn pijn hebben gedaan, want de Colombiaanse spits werd afgelopen zomer nog voor 20 miljoen euro gekocht van Hertha BSC. Córdoba is nog herstellende van een hamstringblessure, die hem al sinds december aan de kant houdt.

9. Pedrinho - Shakhtar Donetsk (17 miljoen euro)

Pedrinho was geen vaste waarde bij Benfica, maar Shakhtar maakte afgelopen zomer toch achttien miljoen euro over voor de Braziliaanse rechtsbuiten. Na een eerste half jaar als basisspeler volgde de Russische invasie, die Pedrinho tijdelijk terug zal leiden naar Brazilië. Corinthians werkt volgens ESPN hard aan zijn komst.

10. Douglas Santos - Zenit Sint-Petersburg (16 miljoen euro)

Ook de vaste linksback van Zenit komt uit Brazilië. Douglas Costa is na zijn komst twee jaar geleden vanaf Hamburger SV een stabiele factor gebleken. Braziliaanse media koppelen de enkelvoudig international aan Flamengo, nadat hij in het verleden meermaals flirtte met de nationale topclub.

11. Claudinho - Zenit Sint-Petersburg (16 miljoen euro)

Claudinho werd afgelopen zomer voor 12 miljoen euro opgepikt in Brazilië en voldoet met 9 goals en 4 assists in 22 duels volledig aan de verwachtingen van Zenit. Fans van Palmeiras startten afgelopen dagen een actie op social media om de aanvallende middenvelder in te lijven.

12. Sebastian Szymanski - Dinamo Moskou (13 miljoen euro)

Sebastian Szymanski, op 22-jarige leeftijd de sterspeler van Dinamo Moskou, is een van de grootste talenten uit Polen. Vanuit zijn thuisland, dat bevriend is met Oekraïne, klinkt de luide roep om weg te gaan uit Rusland. Szymanski's zaakwaarnemer zei onlangs dat Dinamo niet mee wilde werken, maar door de ingreep van de FIFA is die toestemming niet meer nodig. Dinamo wees in januari nog een bod van twintig miljoen euro uit Engeland af, aldus zijn belangenbehartiger.

Quincy Promes

13. Quincy Promes - Spartak Moskou (12 miljoen euro)

In Rusland zijn momenteel drie spelers uit Nederland actief op het hoogste niveau. Quincy Promes is veruit de meest waardevolle. Het is echter de vraag of de aanvaller van Spartak Moskou behoefte heeft om Rusland te verlaten, waartoe hij dus niet verplicht is. De aanvaller vertrok vorig jaar met de staart tussen de benen bij Ajax na de commotie die ontstond rond het vermeende steekincident waarvan hij nog altijd verdacht wordt. Nederlandse clubs zullen daarom waarschijnlijk terughoudend zijn, en Promes heeft het bovendien naar zijn zin in Moskou. Hij is een van de sterspelers van het stroef draaiende Spartak en scoorde drie keer in de laatste twee duels.

14. Yuri Alberto - Zenit Sint-Petersburg (12 miljoen euro)

Liefst 25 miljoen euro betaalde Zenit in januari voor de twintigjarige Yuri Alberto, die moet uitgroeien tot de nieuwe ster van de steenrijke Russen. De Braziliaanse spits annex linksbuiten is direct uitgegroeid tot basisspeler en zal waarschijnlijk niet weg gaan.

15. Grzegorz Krychowiak - FK Krasnodar (11 miljoen euro)

Een van de bekendere namen uit de lijst is Grzegorz Krychowiak, die weigerde nog voor FK Krasnodar uit te komen en door de Russische pers daarom als 'rat' werd omschreven. De Pool, die eerder uitkwam voor Sevilla en Paris Saint-Germain, zal dolblij zijn met de ingreep van de FIFA en verkassen.

Lassina Troaré raakte bij een ongelukkige botsing met Denzel Dumfries zwaar geblesseerd.

16. Lassina Traoré - Shakhtar Donetsk (9 miljoen euro)

Voor Lassina Traoré heeft het weinig zin om gebruik te maken van de ingestelde buitengewone transfermarkt. De spits van Shakhtar liep snel na zijn zomerse komst een zware knieblessure op en is tot het eind van het seizoen uitgeschakeld. De Burkinees, die Ajax tien miljoen euro opleverde, was met 9 goals in 14 duels uitmuntend begonnen in Oekraïne.

De Nederlanders

Gyrano Kerk - Lokomotiv Moskou (6 miljoen euro)

Na Promes is Gyrano Kerk de hoogst gewaardeerde Nederlander in beide competities. De vleugelspits maakte in de zomer een toptransfer naar Lokomotiv Moskou en zal alleen bij grote morele bezwaren tegen de oorlog willen verkassen. Kerk strijkt namelijk een topsalaris op, dat anders tot aan de zomer stil komt te liggen. Bovendien staat de voormalig speler van FC Utrecht meestal in de basis bij Lokomotiv.

Glenn Bijl - Krylya Sovetov (1 miljoen euro)

Tegelijkertijd met Kerk vertrok ook Glenn Bijl in de zomer naar Rusland. De vleugelverdediger was met FC Emmen gedegradeerd en maakte een verrassende transfer naar Krylya Sovetov, dat juist net gepromoveerd was naar het hoogste Russische niveau. Bijl is snel een belangrijke basisspeler geworden bij Krylya, dat verrassend achtste staat en daarmee een van de revelaties van het seizoen is.

Guus Til

Guus Til (6,5 miljoen euro) en Jorrit Hendrix (1,8 miljoen euro) - Spartak Moskou

Guus Til en Jorrit Hendrix werden al door Spartak Moskou aan Feyenoord verhuurd. De nieuwe regels zullen voor het tweetal zelf geen gevolgen hebben: zij blijven 'gewoon' in De Kuip. Omdat Russische clubs nu tot het eind van het seizoen geen huurvergoeding kunnen vragen, zou het kunnen dat dat nu ook gaat gelden voor bestaande huurcontracten. In dat geval zou Feyenoord een aanzienlijk deel van eventueel betaalde huursommen voor Til en Hendrix kunnen terugvorderen, maar de FIFA heeft zich daarover nog niet uitgesproken. De sancties van nu gelden tot 30 juni, dus normaal gesproken keert het duo na het seizoen terug bij Spartak.