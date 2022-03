Sparta Rotterdam moet voor zes minuten terugkeren naar Arnhem

Dinsdag, 8 maart 2022 om 20:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:42

De KNVB heeft een oordeel geveld over de afwikkeling van de wedstrijd tussen Vitesse en Sparta Rotterdam. De laatste zes minuten van de blessuretijd worden in een later stadium afgewerkt zonder publiek. Een nieuwe datum wordt zo snel mogelijk vastgesteld. De wedstrijd werd vorige week vrijdag gestaakt bij een 0-1 stand in de tweede minuut van de blessuretijd. Een toeschouwer kwam het veld op en rende af op doelman Maduka Okoye an Sparta, die zich niet liet intimideren en juist de hooligan wegjoeg.

De wedstrijd werd in eerste instantie tijdelijk stilgelegd door scheidsrechter Rob Dieperink. Vitesse wilde de zes overgebleven minuten uitspelen, maar Sparta ging daar niet mee akkoord. Het incident werd vervolgens onderzocht door de tuchtcommissie. Het onderzoek richtte zich op de schuldvraag van het incident. Vervolgens moest het bestuur betaald voetbal moeten besluiten wat er met het restant van de wedstrijd gebeurt. Hierbij had het bestuur drie opties: de tussenstand (0-1) tot eindstand verklaren, de wedstrijd uitspelen vanaf het moment van staken of de wedstrijd moet in zijn geheel laten overspelen.

De wedstrijd in zijn geheel overspelen leek een onrechtvaardige oplossing, omdat Sparta voorstond en de supporter vanuit het thuisvak het veld op kwam. Zodoende leken alleen het beëindigen van de wedstrijd of het uitspelen van de laatste zes minuten serieuze opties. Uiteindelijk is gekozen voor de laatste optie. De KNVB hoopt spoedig een datum te kunnen prikken om de slotminuten te spelen. Het bestuur betaald voetbal vindt 'dat wedstrijden zoveel mogelijk op het veld moeten worden beslist'. Er zal geen publiek aanwezig zijn in GelreDome.

"Bij een gestaakte wedstrijd bekijkt de aanklager betaald voetbal of er schuld is aan het niet uitspelen van de wedstrijd. In dit geval is de aanklager van mening dat dit niet het geval is", luidt het statement van de KNVB. "Het bestuur betaald voetbal heeft besloten dat het restant van Vitesse - Sparta zal worden uitgespeeld, omdat dit het best past bij een eerlijk verloop van de competitie waarbij wedstrijden zo veel als mogelijk op het veld moeten worden beslist. Het restant van de wedstrijd wordt uitgespeeld zonder publiek. Verder worden de resterende minuten gespeeld onder zoveel mogelijk gelijke omstandigheden als ten tijde van de wedstrijd."