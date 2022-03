Perez: ‘Een dieptepunt, of misschien wel hoogtepunt, van opportunisme’

Kenneth Perez ziet in Mauro Júnior geen aanwinst voor het Nederlands elftal. De veelzijdige Braziliaan van PSV is van plan om een Nederlands paspoort aan te vragen, zo werd deze week duidelijk. Hij verblijft inmiddels bijna vijf jaar in Nederland en komt daarmee in aanmerking voor naturalisatie. Volgens het Eindhovens Dagblad is spelen voor zijn vaderland nog altijd een droom voor Mauro Júnior, maar sluit hij het Nederlands elftal ook niet uit.

Het verbaasde Perez om te horen dat Mauro Júnior in verband werd gebracht met Oranje. De voormalig middenvelder is dit seizoen doorgebroken als vleugelverdediger en verkeert in uitstekende vorm, maar de analist van Voetbalpraat is niet overtuigd. "Het was een dieptepunt, of misschien wel een hoogtepunt, van opportunisme in de voetballerij. Er is een speler, een vrij gemiddelde speler, die al lang in Nederland is: Mauro Júnior. Hij wil zich nu laten naturaliseren tot Nederlander. Het Nederlands elftal wordt dan meteen aan hem gelinkt."

"Dat wordt in allerlei programma’s en artikelen besproken. Die jongen heeft hier heel lang gevoetbald. Gewoon middle of the road, niks bijzonders. Gewoon lekker", vat Perez samen. "Hij speelt nu een aantal wedstrijden goed als links- en rechtsback. Dat je Nederlander wilt worden, be my guest. Maar om dan meteen gelinkt te worden aan het Nederlands elftal, dat is toch wel een dieptepunt of hoogtepunt van opportunisme."

Valentijn Driessen ziet Mauro Júnior in de toekomst ook niet uitkomen voor het Nederlands elftal. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf, ook aanwezig bij het praatprogramma, heeft de PSV'er andere motieven om de Nederlandse nationaliteit te bemachtigen. "Deze jongen wordt gewoon Nederlander zodat hij straks vrij kan reizen in Europa en naar een andere competitie kan gaan. Natuurlijk wordt hij geen Nederlander vanwege het Nederlands elftal."