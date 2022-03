Mohammed Kudus maakt hattrick: ‘Ten Hag beslist, maar ik wil er klaar voor zijn’

Maandag, 7 maart 2022 om 23:18 • Dominic Mostert

Mohammed Kudus voelt zich weer volledig fit. De aanvallende middenvelder had maandagavond een basisplek bij Jong Ajax tegen ADO Den Haag (6-3) en was goed voor een hattrick. Na afloop van het doelpuntenfestijn vertelt Kudus aan Voetbalzone dat hij is hersteld van een ribblessure die hem de afgelopen maanden aan de kant hield.

De Ghanees kwam in de afgelopen maand tot vier korte invalbeurten in het eerste elftal van Ajax. Wel deed hij driemaal mee als basisklant bij Jong Ajax en maandag stond hij tegen ADO voor het eerst dit seizoen negentig minuten op het veld. "Het is een blessure waar geen behandeling voor is. Ik moest gewoon geduldig wachten tot ik was hersteld. Het gaat erom hoe je reageert op die tegenslag. Ik ben nu volledig fit en ik ben terug", verzekert Kudus.

Kudus maakt een hattrick bij Jong Ajax: 'Ik ben fit en helemaal terug'

"Ik houd ervan om te spelen. Het is een genot om weer op het veld te zijn", vervolgt de 21-jarige aanvallende middenvelder, die de score opende in minuut 18, een penalty benutte in minuut 41 en ook toesloeg in minuut 64. "De jongens waren goed vandaag. We hebben alles gegeven en dat zie je ook aan het resultaat. Als ik een schietkans krijg, probeer ik daar het maximale uit te halen. Maar ik voetbal ook voor mijn team. Het team verdient credits."

"Wat ik ga doen met de wedstrijdbal? De jongens vragen om hun handtekening erop te zetten en ‘m bewaren als herinnering", kondigt Kudus alvast aan. Hij hoopt ook weer een basisplaats te krijgen in het eerste elftal van Erik ten Hag, maar rekent nergens op. "Hij beslist, maar ik kan ervoor zorgen dat ik klaar ben voor mijn kans. Ik werk hard en doe waar ik het beste in ben."