Tottenham dient Everton vernederende nederlaag toe: degradatie dichterbij

Maandag, 7 maart 2022 om 22:53 • Dominic Mostert

Tottenham Hotspur heeft Everton maandagavond een vernederende nederlaag toegediend. De nummer zeven van de Premier League won met liefst 5-0 en boekte daarmee de grootste overwinning tot dusver in het seizoen. Door de overwinning komt Tottenham in puntenaantal gelijk met de nummer zes West Ham United, die bovendien twee wedstrijden meer gespeeld heeft. Ook nummer vijf Manchester United (twee punten meer, twee wedstrijden meer gespeeld) is in zicht. Everton staat zeventiende en heeft slechts een punt voorsprong op nummer achttien Burnley, waardoor degradatie steeds realistischer wordt voor de ploeg van Frank Lampard.

Everton won midweeks met 2-0 van Boreham Wood in de FA Cup ondanks het opstellen van de B-garnituur. In Londen traden de bekende namen weer aan, onder wie Donny van de Beek, maar het werd desondanks een pijnlijke avond voor the Toffees. In de veertiende minuut kwam Tottenham op voorsprong. Ryan Sessegnon probeerde Harry Kane te bedienen met een lage voorzet. Onder druk van de spits werkte verdediger Michael Keane de bal op ongelukkige wijze in zijn eigen doel.

Het tweede doelpunt volgde enkele minuten later. De drie aanvallers van Tottenham combineerden vlot, alvorens Heung-Min Son de bal onder Pickford plaatste. De thuisploeg bleef jagen op doelpunten. Son en Kane lieten ieder een mogelijkheid onbenut, voordat Kane alsnog voor de 3-0 zorgde. Na een lange bal van doelman Hugo Lloris bezorgde Dejan Kulusevski het leer bij Son, die Matt Doherty vond. De rechtsback stelde Kane in staat om oog in oog met Jordan Pickford af te ronden.

De gifbeker van Everton was nog lang niet leeg. Tottenham tilde de marge na de pauze verder omhoog. In de eerste minuut van de tweede helft maakte Sergio Reguilón, nota bene net ingevallen, er 4-0 van na voorbereidend werk van Son en Kulusevski. Even daarna kopte Eric Dier op de lat, maar uit een lange bal van Doherty maakte Kane vervolgens de vijfde treffer: de spits nam het leer vanuit een moeilijke hoek uit de lucht en liet Pickford kansloos met zijn diagonale inzet. Halverwege de tweede helft maakte Steven Bergwijn als invaller zijn entree. Tottenham haalde de voet van het gaspedaal en scoorde niet meer.