Kudus en Ünüvar schitteren in sensationele wedstrijd met negen goals

Maandag, 7 maart 2022 om 21:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:01

Jong Ajax heeft maandagavond een spectaculaire overwinning geboekt op ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie. Tijdens de vuurdoop van Giovanni Franken, de interim-hoofdtrainer van ADO na het ontslag van Ruud Brood, won Ajax met 6-3. Mohammed Kudus was met een hattrick de grote man. Door de overwinning slaat nummer vijf Ajax een gat van vier punten met ADO, dat zesde staat en nog twee duels tegoed heeft. Ondertussen won nummer twee FC Emmen met 1-3 van Jong PSV, waardoor de achterstand op koploper FC Volendam is verkleind tot vijf punten.

Jong Ajax - ADO Den Haag 6-3

Ajax hoopte een reeks van drie opeenvolgende nederlagen te beëindigen en trad aan met onder meer Kudus, Mohamed Daramy en Danilo, spelers die normaliter in beeld zijn voor het eerste elftal. Niet geheel toevallig waren de spelers uit het eerste elftal van grote waarde voor Jong. Kudus zorgde in de achttiende minuut voor het openingsdoelpunt na voorbereidend werk van Youri Baas. Halverwege de eerste helft kwam ADO langszij: Ricardo Kishna werd weggestuurd door Benjamin Reemst en deed zijn oude club pijn in een één-op-één-situatie met Charlie Setford. Danilo herstelde de voorsprong voor Ajax nadat hij vrij voor de keeper werd gezet door Sontje Hansen.

Vier minuten voor de pauze bouwde Ajax de marge uit. De thuisploeg kreeg een strafschop na een overtreding van keeper Alessandro Damen op Danilo, waarna Kudus vanaf elf meter toesloeg. Na de pauze schoot Naci Ünüvar in de verre hoek de 4-1 binnen en leek de wedstrijd beslist. In een tijdsbestek van twee minuten bracht ADO de spanning echter terug: Thomas Verheydt scoorde uit de kluts en Sam Steijn schoof de bal vervolgens onder Setford. Ajax moest plots vrezen voor de gelijkmaker, maar greep het heft weer in handen. Na een mooie aanval werd Kudus door Ünüvar voor Damen gezet en verzorgde hij de 5-3. Acht minuten voor tijd kreeg Ajax opnieuw een penalty, ditmaal na een overtreding op Daramy, en Ünüvar scoorde via een panenka: 6-3.

Jong PSV - FC Emmen 1-3

De beloften van PSV begonnen sterk en werden via voorzetten tweemaal gevaarlijk. De eerste werd door Mohamed Nassoh niet benut, maar Simon Colyn tikte na een kwartier wel binnen uit een voorzet van eerstgenoemde: 1-0. Johan Bakayoko verzuimde de volgende goede kans te benutten door geen hoek te kiezen, waarna Emmen zich knap terugvocht in de wedstrijd. Keziah Veendorp wist in de 35ste minuut vanaf rechts voor te zetten en zag hoe Fedde Leysen de bal in diens eigen doel werkte: 1-1.

Een ongelukkig moment voor Jong PSV-verdediger Fedde Leysen. ?? ?? ESPN pic.twitter.com/0b2dGNnbdt — ESPN NL (@ESPNnl) March 7, 2022

Een minuut na rust kwam Emmen op voorsprong via Ole Romeny, die koel afrondde na goed voorbereidend werk van Rui Mendes: 1-2. Bakayoko zorgde vervolgens voor veel dreiging namens Jong PSV, maar zijn voorzet en schot richting verre hoek leverden niet het gewenste resultaat op. Het zuinig spelende Emmen gooide de wedstrijd een kwartier voor tijd op slot. Mendes nam de bal in het strafschopgebied op de borst aan en vuurde die ineens uit de draai binnen: 1-3.

Jong AZ - Telstar 3-2

Na een tumultueuze eerste helft stond een 2-2 tussenstand op het scorebord. Rein Smit zette Telstar na twintig minuten op voorsprong: nadat doelman Beau Reus van AZ een kopbal van Özgür Aktas keerde, was Smit er snel bij voor de rebound. Zico Buurmeester kopte AZ op gelijke hoogte, waarna Glynor Plet voor de hernieuwde voorsprong van Telstar zorgde. Vijf minuten voor de rust maakte Buurmeester er 2-2 van. De tweede helft kende aanzienlijk minder gevaar voor beide doelen, maar er kwam wel een winnaar. Een kwartier voor tijd maakte Iman Griffith het winnende doelpunt voor AZ.

Jong FC Utrecht - Almere City FC 1-2

Almere begon voortvarend met een doelpunt van Tijmen Wildeboer, die na vijf minuut raak kopte uit een hoekschop van Lance Duijvestijn: 0-1. Het spel golfde op en neer en beide ploegen maakten aanspraak op een treffer. Mohamed Mallahi kwam op slag van rust het dichtst bij, maar moest toezien hoe Almere-verdediger Thomas Poll een Utrechts doelpunt met een perfecte ingreep voorkwam. Na rust raakte Ilias Alhaft namens de Flevolanders de kruising. Utrecht kwam in de 69ste minuut op gelijke hoogte via Yuya Ikeshita, die vanuit de tweede lijn raak schoot: 1-1. Almere slaagde er drie minuten voor tijd in om alsnog te winnen. Maarten Pouwels ontfutselde de bal bij de Utrecht-defensie en scoorde uit schier onmogelijke hoek: 1-2.