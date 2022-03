Bod van Rondo op aanvoerdersband Robin Pröpper wordt meteen overtroffen

De aanvoerdersband die zondag door Robin Pröpper omhoog werd gehouden na diens winnende doelpunt bij FC Twente - SC Cambuur (1-0) wordt geveild. De band met de kleuren van de Oekraïense vlag is gesigneerd door Pröpper. De opbrengst van de veiling komt volledig ten goede aan de actie 'Samen in actie voor Oekraïne' van Giro 555.

Pröpper was maandagavond aanwezig bij Rondo. Aan het begin van de uitzending was het hoogste bod 450 euro. De tafelgasten, te weten Marco van Basten, Youri Mulder, Ronald de Boer en presentator Wytse van der Goot, boden gezamenlijk 555 euro in de uitzending. Hun bod werd meteen weer overtroffen door iemand die 680 euro bood, waarna Rondo er 750 euro van maakte. Inmiddels staat de teller op 950 euro. Geïnteresseerden kunnen bieden op de website matchwornshirt.com.

"Ik heb veel mooie reacties gekregen", zei Pröpper in de uitzending over zijn besluit om zijn aanvoerdersband in de lucht te houden. "Dit kwam plots in me op. Ik wist natuurlijk wel dat ik deze aanvoerdersband droeg. Ik scoor niet heel vaak. Toen ik hem erin legde, dacht ik: ik moet er toch meer mee doen. Het leek me een goed statement om de band omhoog te houden en een beetje bewustwording te creëren. Als er een moment is om bewustwording te creëren, moet je dat pakken. Voor mij was dat blijkbaar gisteren."

De media-aandacht voor het statement van Pröpper was groot. Wat zegt dat? "Dat het misschien niet zo vaak gebeurt in het voetbal en dat het misschien wel wat vaker mag", aldus de aanvoerder van FC Twente. "Het contrast is zo groot: wij zitten in volle vreugde in een stadion en een paar uur vliegen verderop woedt oorlog. Dat vond ik het moeilijke eraan en probeerde ik op deze manier aan te geven."