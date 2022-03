‘Marokko bidt: Ziyech spreekt vlak voor cruciale play-offs tóch over terugkeer’

Maandag, 7 maart 2022 om 20:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:35

Hakim Ziyech kondigde een maand geleden aan niet meer terug te keren in het Marokkaanse elftal, maar volgens het lokale Al Mountakhab is een hereniging tóch niet uitgesloten. De sportkrant, een van de meest toonaangevende uit het land, meldt dat zowel Ziyech als bondscoach Vahid Halilhodzic via een tussenpersoon heeft gesproken over een snelle terugkeer. Marokko speelt eind deze maand cruciale wedstrijden in de strijd om een WK-ticket.

Houssine Kharja, oud-international van Marokko, is degene die achter de lijmpoging zit. De 39-jarige oud-middenvelder zou dolgraag zien dat Ziyech het shirt van de Leeuwen van de Atlas weer aantrekt en zocht allereerst contact met de Marokkaanse bond. Kharja kreeg toestemming van voorzitter Faouzi Lekjaa om te bekijken of Ziyech en Halilhodzic nog bij elkaar te brengen zijn. Kharja belde met zowel de middenvelder van Chelsea als de bondscoach en vroeg ze beiden om wat water bij de wijn te doen.

Kharja was jarenlang een van de dragende krachten van Marokko en speelde tussen 2004 en 2015 in totaal 78 keer voor het Noord-Afrikaanse land. Saillant is dat Kharja bij zijn afscheid op symbolische wijze het stokje over aan Ziyech bij het nationale elftal. Begin oktober 2015 werd Ziyech namelijk voor het eerst opgeroepen en toen zat ook Kharja bij de selectie. Achteraf was het de allerlaatste keer dat Kharja een uitnodiging kreeg, terwijl de interlandloopbaan van Ziyech op dat moment juist gelanceerd werd. Ze speelden overigens niet samen in een wedstrijd, omdat Kharja die interlandperiode op de bank bleef.

Nu zal moeten blijken of de hereniging kans van slagen heeft. Ziyech en Halilhodzic zijn ernstig gebrouilleerd geraakt en besmeurden elkaar publiekelijk met modder. De entourage van de bondscoach laat aan Football365.fr weten dat er voor nu geen plannen zijn om Ziyech terug te halen. Er komt voor Marokko en dus ook Halilhodzic een zwaarwegende interlandperiode aan, want het land vecht eind maart in een tweeluik met DR Congo om een direct WK-ticket. De bekendmaking van de eerstvolgende selectie staat gepland op 17 maart.

Op 6 februari was Ziyech heel duidelijk over zijn toekomst. "Ik keer niet terug bij het nationale team, dat is mijn definitieve beslissing", aldus de ex-Ajacied tegenover ADSportsTV. "Het is voor mij duidelijk hoe zaken daar gaan. Ik focus me op wat ik doe en dat is nu mijn club. Ik vind het natuurlijk jammer, wie niet? Maar het is zijn beslissing en die moet ik respecteren. Maar als al het liegen erbij komt, is het voor mij duidelijk. Zoals ik al zei: ik keer niet terug bij het nationale team."

Ziyech debuteerde in 2015 voor Marokko in een oefeninterland met Ivoorkust (0-1 verlies). De aanvallende middenvelder was met het Noord-Afrikaanse land actief op het WK 2018, waar hij alle drie de groepsduels in de basis begon. Marokko haalde daarin slechts één punt en was dus meteen uitgeschakeld. Een jaar later was Ziyech met Marokko actief op de Afrika Cup van 2019. Als basisspeler won hij met zijn land de drie groepswedstrijden, maar in de achtste finale tegen Benin ging het verrassend mis na strafschoppen. Na het toernooi werd Halilhodzic aangesteld als nieuwe bondscoach. Onder hem kwam Ziyech nog negen keer in actie, het laatst op 12 juni 2021 in een oefeninterland tegen Burkina Faso (1-0 winst).