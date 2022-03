Premier League schort televisiecontracten in Rusland op na invasie

Maandag, 7 maart 2022 om 20:20 • Dominic Mostert

De Premier League trekt de stekker uit contracten met Russische tv-zenders, meldt onder meer Sky Sports maandagavond. Daardoor zijn wedstrijden uit de hoogste competitie van Engeland voorlopig niet meer te zien in Rusland. Naar verwachting worden ook de contracten tussen de EFL en de Russische zenders verscheurd, waardoor ook de Championship niet meer uitgezonden zal worden.

De Premier League-rechten waren tot het eind van het seizoen in handen van het Russische mediabedrijf Rambler Media, dat jaarlijks 7,5 miljoen euro betaalde om de topcompetitie te kunnen uitzenden. Rambler Media is eigendom van Sberbank, de grootste bank van Oost-Europa. Binnen 24 uur wordt het contract opgeschort, zo is de verwachting in Engeland. In het afgelopen weekend konden Russen nog naar de Premier League kijken. De derby tussen Manchester City en Manchester United (4-1) werd zondag uitgezonden op streamingdienst Okko, eveneens eigendom van Sberbank. Boven de wedstrijdklok was de tekst 'Football Stands Together' te zien.

De steunbetuigingen aan Oekraïne voorafgaand aan de wedstrijden werden niet getoond op Okko, maar de tekst 'Football Stands Together' was wel zichtbaar gedurende de derby van Manchester. Dat leidde tot klachten van kijkers; Okko liet in een reactie weten de beelden aangeleverd te krijgen en ze niet te kunnen veranderen. "Het tv-signaal is afkomstig van de copyrighthouder, die de tekst heeft toegevoegd", zei een woordvoerder van de streamingdienst. Ook Russen die online Fantasy Premier League spelen kregen de tekst te zien, inclusief de Oekraïense vlag. Dat populaire spel is nog altijd te spelen voor mensen in Rusland.

Het opschorten van het tv-contract is het gevolg van de Russische invasie van Oekraïne. Steeds meer bedrijven trekken zich terug uit Rusland. De EFL, het orgaan achter de tweede, derde en vierde competitie van Engeland, heeft tot het eind van het seizoen een contract met Match TV and Football TV. Naar verwachting stemmen clubs uit de EFL dinsdag over het opschorten van die tv-contracten. Sberbank werd door de autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten al gesanctioneerd en is bovendien verwijderd uit het internationale betaalsysteem SWIFT.