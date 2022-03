Gestuntel in achterhoede brengt Besiktas opnieuw in problemen

Maandag, 7 maart 2022 om 19:58 • Jeroen van Poppel

Besiktas heeft maandagavond een punt overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Istanbul Basaksehir. De ploeg van Önder Karaveli krijgt dit seizoen veel tegendoelpunten en dat was maandagavond niet anders: tweemaal liet de defensie van Besiktas zich totaal verrassen, wat ook tweemaal werd goedgemaakt: 2-2. Besiktas staat zevende, slechts twee punten achter op nummer drie Basaksehir.

Opvallend was de wissel van de wacht in de spitspositie bij Besiktas, waar Guven Yalçin een kans in de basis kreeg. Dat ging ten koste van Michy Batshuayi, een van de belangrijkste zomerse aanwinsten, die vanwege tegenvallende prestaties al weken onder vuur ligt. Besiktas kreeg in de openingsfase in een tijdbestek van twee minuten drie megakansen achter elkaar, maar slaagde er niet in om daaruit te scoren: Kenan Karaman (tweemaal) en Can Bozdogan mikten naast.

In de 35ste minuut profiteerde Basaksehir van grote wanorde in de defensie bij Besiktas. In een poging het gevaar af te wenden speelde Serdar Saatci de bal zomaar in de voeten bij Trezeguet, die in een leeg doel kon binnentikken: 0-1. Besiktas knokte zich zes minuten later naar de gelijkmaker via Yalçin, die deed waar hij voor opgesteld was door van vijftien meter koelbloedig een hoek te kiezen: 1-1.

Besiktas ging alsnog met een zuur gevoel richting het rustsignaal, omdat Stefano Okaka in blessuretijd de 1-2 op het scorebord zette. De spits kon vrij inkoppen nadat de ontsnapte Serdar Gurler de bal laag voor gaf. De thuisploeg had na rust negen minuten nodig om weer op gelijke hoogte te komen. Alex Teixeira gleed de bal van dichtbij op de paal, waarna Kenan Karaman een niet te missen intikker kreeg: 2-2.