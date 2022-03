Hoe Abdelhak Nouri de sleutel vormde tot de transfer van Rayane Bounida

Maandag, 7 maart 2022 om 19:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:14

Rayane Bounida neemt een voorbeeld aan meerdere huidige en voormalige spelers van Ajax. De zestienjarige aanvallende middenvelder tekende maandag een contract tot medio 2025, dat vanaf zijn achttiende met nog eens twee jaar verlengd wordt. Bounida maakte zondag al wereldkundig dat hij Anderlecht na dit seizoen achter zich gaat laten. Hij is een groot liefhebber van Ryan Gravenberch en Antony, maar ook van Abdelhak Nouri.

Bounida zegt tegen Ajax TV dat hij Gravenberch graag zou ontmoeten. "Samen met Antony is hij wel een idool voor mij bij Ajax. Hij heeft bijna dezelfde naam als ik en ik houd van zijn speelstijl. Spijtig genoeg ben ik niet zo lang als hij, maar dat komt nog", lacht de 1,62 meter lange technicus. Als het gaat over voormalig Ajacieden, valt de naam van Nouri. "Ik keek vaak naar zijn filmpjes, al voordat het gebeurde. Het was echt een plezier om naar hem te kijken. Mensen hebben het over Neymar, Messi en Ronaldo, zij behoren ook tot de beste spelers, maar als je een echte voetballiefhebber bent, dan ga je voor Appie."

Onder meer Barcelona, Paris Saint-Germain en Manchester City zaten eveneens achter Bounida aan, maar Ajax zou hem een jaar geleden al hebben overgehaald. Hij kreeg toen een rondleiding op De Toekomst en in de Johan Cruijff ArenA. Bij de rondleiding waren de familie van de Belgische Marokkaan en ook Mo Nouri, de broer van Abdelhak, aanwezig. Fabrizio Romano sprak met Marwane, de broer van Bounida, die de bewondering van Rayane voor Nouri bevestigde. "Rayane wilde alleen naar Ajax. De sleutel van de transfer was Abdelhak Nouri. We zijn bevriend met zijn familie en zij hebben Rayane verteld hoe het is bij Ajax."

Bounida is blij zich vanaf de zomer Ajacied te mogen noemen. Hij sluit aan bij de Onder 17. Ruim een week geleden werd duidelijk dat de overstap ophanden was. "Ik ben heel blij dat het over is. Het was aangenaam om alle mensen te leren kennen. Ik ben zeker tevreden", aldus de jongeling, die zichzelf voorstelt als een 'aanvallende middenvelder die kan scoren en assists kan geven'. "Ik ben tweebenig, technisch, heb een goed speloverzicht, kan ook goed koppen en heb een goede steekpass." Hij kent één speler van de Onder 17 al: Stanis Idumbo Muzambo. "Hij heeft me een paar dagen geleden gefeliciteerd. We zijn dikke vrienden en ik weet bij wie ik terecht kan."

"Mijn plannen voor nu zijn minuten maken in de Onder 17", reageert Bounida op een vraag over zijn ambities. "Als Ajax kampioen wordt, misschien minuten maken in de Youth League. Dat is zeker een droom voor mij en mijn familie. Een basisplek in de Youth League en het winnen van de Youth League is ook een droom. Daarna misschien naar Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en minuten maken in Ajax 1. Uiteindelijk wil ik daar blijven."