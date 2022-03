Robert Lewandowski levert vijf miljoen euro in en zegt samenwerking op

Maandag, 7 maart 2022 om 19:05 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:10

Robert Lewandowski verbreekt de banden met sponsor Huawei per direct, zo bevestigt zaakwaarnemer Tomasz Zawislak aan diverse Poolse media. Het besluit is het gevolg van de vermeende inmenging van het Chinese telecombedrijf in de oorlog in Oekraïne. Naar verluidt kost het stopzetten van de samenwerking, die nog tot 2025 doorliep, Lewandowski vijf miljoen euro.

De geruchten deden al enkele dagen de ronde dat Rusland door Huawei ondersteund werd bij het herstellen van het netwerk na cyberaanvallen. Hoewel de berichtgeving door de multinational tegengesproken wordt, heeft Lewandowski besloten om zijn banden met Huawei per direct te verbreken. Het is opvallend, daar de spits van Bayern München in januari nog gepresenteerd werd als groot uithangbord.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Daily Mail publiceerde onlangs een artikel waarin gemeld werd dat Huawei 50.000 Russische experts aan het trainen is om de strijd tegen hackers aan te gaan die het lokale netwerk verstoren. "Huawei laat weten dat de publicatie van de Daily Mail over het bedrijf nepnieuws is. De informatie die het artikel bevat is incorrect", zo luidt het statement van het bedrijf aan Business Insider. De Poolse tak van Huawei geeft eveneens aan het vertrek van Lewandowski te betreuren. “We wensen hem het beste toe voor de toekomst.”

Vorige week sprak Lewandowski zich hard al uit tegen de Russische invasie van Oekraïne. “Ik kan me niet voorstellen dat ik een wedstrijd tegen Rusland speel terwijl de militaire invasie in Oekraïne nog gaande is. Russische voetballers en fans zijn hier niet verantwoordelijk voor, maar we kunnen niet doen alsof er niks aan de hand is”, zo liet de goalgetter weten.