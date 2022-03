‘Beelden die de kijker niet zag’: Ferran wilde niet dat Depay penalty nam

Memphis Depay en Ferran Torres voerden voorafgaand aan de beslissende strafschop van Barcelona op bezoek bij Elche (1-2) een discussie. Daags na de nipte overwinning van de Catalanen deelt Marca ‘beelden die de kijker niet heeft gezien’. In een Youtube-video toont de Spaanse krant foto’s van het discussiërende duo vlak voordat Depay met een snoeiharde trap vanaf elf meter de 1-2 aantekende. Ook na afloop leken de aanvallers van Barcelona de eerdere situatie nog te bespreken, al werd het gesprek besloten met een omhelzing.

Depay kwam een kwartier voor het einde van de officiële speeltijd en bij een 1-1 tussenstand binnen de lijnen ten koste van Pierre-Emerick Aubameyang. Nog geen tien minuten na zijn invalbeurt versierde de Nederlander een penalty toen hij aan de linkerkant van het strafschopgebied de bal tegen de arm van Antonio Barragán werkte. Depay schoot de penalty vervolgens op zeer fraaie wijze binnen, maar er ging een woordenwisseling met Ferran aan vooraf.

Direct nadat arbiter Alejandro Hernández naar de stip wees, pakte Depay de bal in zijn handen om zich voor te bereiden op het benutten van de buitenkans. Onderweg naar de stip werd de spits aangesproken door Ferran, die leek te vragen of hij de penalty mocht nemen. Depay wuifde het verzoek weg, wat volgens Marca leidde tot teleurstelling bij Ferran.

Later in de wedstrijd leek Hernández wederom een strafschop toe te kennen aan Barcelona, ditmaal ingeleid door Adama Traoré. Nog voordat Hernández een definitieve beslissing had genomen had Ferran de bal al in zijn handen, maar een penalty bleef uit. Na het laatste fluitsignaal vervolgden Depay en Ferran de discussie, die uiteindelijk met een vriendschappelijk ogende omhelzing werd besloten.