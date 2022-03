Argentinië ‘steelt’ twee Spanjaarden; Spaanse bond reageert direct

Maandag, 7 maart 2022 om 17:04 • Mart van Mourik

Lionel Scaloni heeft voor een verrassing gezorgd met de voorselectie van de Argentijnse nationale ploeg. Voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Venezuela en Ecuador heeft de bondscoach een voorlopige lijst van 44 namen samengesteld. In de voorselectie zijn liefst zeven spelers jonger dan achttien jaar opgenomen, waaronder Alejandro Garnacho en Nico Paz. Laatstgenoemd duo beschikt eveneens over een Spaans paspoort. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), de Spaanse bond, reageert op de verrassende oproep van Scaloni.

Argentinië heeft zich reeds geplaatst voor het WK in Qatar, waardoor Scaloni in de komende duels lijkt te gaan rouleren. Bovendien heeft de oefenmeester volgens Marca een groot aantal spelers opgeroepen zodat men kan ruiken aan het nationale elftal én aan het spelen met Lionel Messi. Scaloni zou het zevental jeugdspelers met dubbele paspoorten zien als opties voor de toekomst en hij hoopt te verzekeren dat ze, mochten ze ooit definitief doorbreken, voor Argentinië kiezen.

Zeker het voorselecteren van Paz is opvallend te noemen. De zeventienjarige middenvelder van Real Madrid Castilla, het jeugdelftal van de Koninklijke, kwam dit seizoen pas tot 31 speelminuten in de competitie. Bovendien staat Paz momenteel met een blessure aan de kant. De andere zeventienjarige Spanjaard, Garnacho, doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Atlético Madrid en speelt sinds oktober 2020 bij Manchester United Onder 18. Verder hebben ook Tiago Geralnik (Villarreal), Luka Romero (Lazio), Matías Soulé (Juventus) Franco Carboni en Valentín Carboni (Inter) minimaal twee paspoorten.

In een reactie aan Marca heeft de RFEF laten weten niet in te zitten over de keuzes van de Argentijnse bondscoach. “Wie voor de nationale ploeg van Spanje wil spelen, moet zich eerst bewijzen.” De FIFA staat een wijziging in de keuze voor een nationale ploeg toe aan de spelers die maximaal drie interlands hebben gespeeld voor hun 21ste verjaardag. Mochten één of meer interlands op een WK worden gespeeld, dan vervalt het recht op het wisselen van nationale selectie.

De volledige voorselectie van Argentinië:

Keepers: Armani, Musso, Emiliano Martínez, Rulli

Verdedigers: Montiel, Molina, Foyth, Quarta, Pezzella, Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nehuén Pérez, Tagliafico, Acuña

Middenvelders: Franco Carboni, Paredes, De Paul, Palacios, Lanzini, Lo Celso, Pereyra, Buendía, Alejandro Gómez, Nicolás González, Ocampos, Garnacho, Allister, Paz, Geralnik, Valentín Carboni

Aanvallers: Di María, Soulé, Luka Romero, Messi, Dybala, Lautaro Martínez, Joaquín Correa, Ángel Correa, Julián Álvarez, Giovanni Simeone, Lucas Boyé