Maandag, 7 Maart 2022

Barça heeft beet en bereikt mondeling akkoord

Andrej Kramaric heeft over interesse niet te klagen. De aanvaller van TSG Hoffenheim, die dit seizoen in 23 Bundesliga-optredens goed was voor 4 goals en 7 assists, is op de radar verschenen van Internazionale, Juventus en AC Milan. (Calciomercato)

Barcelona, Internazionale en Atlético Madrid strijden om de handtekening van Paulo Dybala. De aanvaller van Juventus heeft nog altijd geen nieuwe verbintenis getekend bij la Vecchia Signora, dat hem maximaal een jaarsalaris van 7,5 miljoen euro wil geven. (La Gazzetta dello Sport)

Andreas Christensen heeft een mondeling akkoord bereikt over een transfer naar Barcelona aan het einde van het seizoen. De verdediger van Chelsea heeft ook al een medische keuring in het Camp Nou ondergaan. (Sport) De verdediger van Chelsea heeft ook al een medische keuring in het Camp Nou ondergaan.

West Ham United heeft Gerard Deulofeu benaderd voor een transfer in de zomer. De aanvaller van Udinese speelde eerder in de Premier League voor Everton en Watford en wordt ook in verband gebracht met een terugkeer naar AC Milan. (Calciomercato)

Newcastle United wil ver gaan voor de komst van Moussa Diaby. The Magpies zijn bereid om zestig miljoen te betalen voor de aanvaller van Bayer Leverkusen, die dit seizoen in 23 Bundesliga-wedstrijden 12 goals en 7 assists achter zijn naam heeft staan. (The Daily Mail)