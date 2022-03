Kylian Mbappé breekt training PSG twee dagen voor CL-kraker abrupt af

Maandag, 7 maart 2022 om 16:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:27

Kylian Mbappé kan mogelijk niet in actie komen in de return van de achtste finale van de Champions League tegen Real Madrid. De aanvaller van Paris Saint-Germain kreeg op maandag een tik op zijn voet tijdens de ochtendtraining, waarna hij het veld geblesseerd verliet. Hoewel de eerste medische testen al hebben uitgewezen dat er niets gebroken is, zijn de zorgen in Parijs groot.

Zowel RMC Sport als L’Équipe bevestigen de berichtgeving rond Mbappé. Een ploeggenoot zou tijdens de trainer hard op de voet van de aanvaller zijn gaan staan, waardoor hij niet verder kon spelen. De Franse media melden dus dat er in ieder geval geen sprake is van een breuk in de voet, maar de Fransman zal nog verder onderzocht worden. De aftrap in het Santiago Bernabéu vindt woensdagavond om 21.00 uur plaats.

Afgelopen weekend ontbrak Mbappé al bij PSG, dat op bezoek bij OGC Nice met 1-0 onderuitging. In het Ligue 1-duel was de 23-jarige goalgetter afwezig vanwege een schorsing. Woensdag verdedigt PSG een 1-0 overwinning uit het heenduel met Real Madrid. Op 15 februari was Mbappé met een treffer in de 94ste minuut verantwoordelijk voor de enige treffer van de wedstrijd.