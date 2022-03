Update: geen doden door heftige supportersrellen in Mexico

Maandag, 7 maart 2022 om 15:20 • Laatste update: 15:57

In tegenstelling tot eerdere berichten in Mexicaanse media, zijn er zaterdagavond geen doden gevallen bij hevige rellen tussen supporters van Querétaro en Atlas, zo maakt de procureur-generaal van het district Queretáro bekend. Onbevestigde berichten meldden zondagochtend nog dat er bij het supportersgeweld zeventien doden waren gevallen.

Uit officieel onderzoek is gebleken dat er wel nog negentien mensen in het ziekenhuis liggen, maar geen van hen in levensgevaar is. Het onderzoek naar de rellen krijgt een vervolg. Betrokkenen worden de komende dagen verhoord , waarbij poging tot doodslag door de Mexicaanse politie niet wordt uitgesloten. Na een uur spelen bestormden fans van Querétaro en Atlas het veld van het Estadio La Corregidora, de thuishaven van Querétaro, en werd de wedstrijd stilgelegd. Ook op de tribunes en buiten het stadion werd gevochten.

Op beelden op sociale media is te zien hoe families op de tribunes proberen te vluchten voor het voetbalgeweld, ook over het veld. Vaders en moeders ontdeden hun kinderen uit angst van het shirt van hun favoriete club. Ook fans die niet betrokken waren bij rellen zouden het doelwit zijn geweest van agressieve supporters. De politieagenten en beveiligers waren niet in staat de rellende supporters in toom te houden.

De wedstrijd in de hoogste Mexicaanse competitie werd vooraf niet betiteld als risicowedstrijd. De lokale media omschreven de rellen als ‘het zwaarste voetbalgerelateerde geweldsincident in Mexico ooit’. Zowel de lokale politie als de Mexicaanse voetbalbond (FMF) veroordeelde de rellen en beloofde een diepgaand onderzoek. Op sociale media doen de meest verschrikkelijke beelden de ronde.

Liga MX-president Mikel Arriola kondigde in een video op Twitter aan dat alle andere duels van speelronde negen niet werden afgewerkt uit solidariteit met de slachtoffers. Beide clubs hebben een fanatieke aanhang. Fans van los Gallos Blancos (witte hanen) en die van Atlas, los Zorros (de vossen), zoeken elkaar vaker om te vechten.

Over vier jaar organiseren Mexico, de Verenigde Staten en Canada het WK. Internationale media vroegen zich na de incidenten in Querétaro openlijk af of Mexico een geschikte locatie is om het mondiale toernooi mede te organiseren. Querétaro is in ieder geval geen speelstad. Guadalajara, Monterrey en Mexico-Stad zijn dat wel.