Eljero Elia ondervindt hinder van oorlog: ‘Poetin je kk moer’

Maandag, 7 maart 2022 om 15:39 • Laatste update: 16:09

Eljero Elia heeft op Snapchat een opvallende Story geplaatst. De aanvaller van ADO Den Haag, die momenteel overigens geblesseerd aan de kant staat, uit via het sociale medium zijn frustratie over de hoogte van de benzineprijzen. “Poetin je kk moer”, schrijft hij als bijschrift onder de foto van een benzinepomp. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de stijgende gas- en olieprijzen schieten ook de benzineprijzen de lucht in. Volgens onder meer United Consumers is de benzine met een gemiddelde prijs van 2,36 euro nog nooit zó duur geweest in Nederland.

De betreffende Story op Snapchat van Eljero Elia