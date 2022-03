Laporta rept met geen woord over Koeman bij terugblik op rentree bij Barcelona

Maandag, 7 maart 2022 om 15:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:28

Joan Laporta blikt in gesprek met Sport exact een jaar na zijn aanstelling als president van Barcelona terug op de hoogte- en dieptepunten die de club de afgelopen 365 dagen heeft meegemaakt. Opvallend genoeg laat de voorzitter de naam Ronald Koeman geen enkele keer vallen. De 58-jarige oefenmeester werd in oktober vorig jaar ontslagen door Laporta. De twee hebben er nooit een geheim van gemaakt dat ze een moeizame relatie onderhielden.

Laporta werd een jaar geleden gekozen als opvolger van Josep Maria Bartomeu. “De situatie binnen de club bleek nog gecompliceerder dan ik had verwacht”, stelt de president van Barcelona nu. Het salarisplafond heeft het ons erg moeilijk gemaakt.” Het meest trieste moment was volgens Laporta het vertrek van Lionel Messi. “Ik heb geen spijt van de beslissingen die ik het afgelopen jaar heb genomen. Sommige keuzes zijn mij niet in dank afgenomen, maar ik heb altijd in het belang van de club gedacht.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het mooiste is om te zien hoe Xavi en zijn staf voetbal weer de boventoon lieten voeren binnen club”, vervolt Laporta. “Ik ben ook erg trots op alle mensen bij de club die de fans weer hun vreugde terug willen geven. We zijn hard op weg om dat te realiseren.” De president van Barcelona repte tijdens het interview met geen woord over het ontslag van Koeman. De Nederlandse oefenmeester blikte donderdag in het Algemeen Dagblad terug op zijn vertroebelde relatie met de voorzitter van Barça. “Kijk, ik was gewoon niet de trainer van Laporta, klaar. Vanaf het allereerste moment dat ik hem ontmoette, nadat hij de verkiezingen had gewonnen, had ik dat gevoel al. Er was geen klik. Die nodige steun van bovenaf ontbrak”, zei Koeman.