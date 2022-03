Zorgen om mentale gezondheid Neymar: ‘Hij vraagt om hulp’

Maandag, 7 maart 2022 om 13:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:42

Thierry Henry maakt zich zorgen over de mentale gezondheid van Neymar. De aanvaller van Paris Saint-Germain stelde zaterdag teleur tijdens de topper in de Ligue 1 tegen OGC Nice (1-0 nederlaag) en presteert het gehele seizoen eigenlijk al ondermaats. Henry, die zelf tijdens zijn voetbalcarrière voor Arsenal en Barcelona speelde, denkt dat Neymar tijdens zijn recente mediaoptredens om hulp heeft gevraagd.

“Als je een actie analyseert en hij positioneert zich niet goed, oké, dan is dat een feit en moet je dat erkennen.”, zegt Henry in gesprek met L’Équipe. “Hij haalt de laatste periode niet zijn normale niveau, maar daar zijn redenen voor. “Neymar heeft het in recente interviews vaak gehad over zijn welzijn, over de druk, dus mijn eerste gedachte is: is hij in orde?” Volgens Henry gaat het er niet om dat hij geen panna’s meer uitdeelt of niet langer tegenstander op snelheid verslaat. “Hij geeft interviews, maar hoor je wat hij zegt? Hij vraagt om hulp. Er gaat van alles om in zijn hoofd, zoals bij ieder mens.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het belangrijkste interview waar Henry naar lijkt te verwijzen is een interview dat Neymar vorig jaar gaf aan DAZN, waarin hij zei dat hij van plan is om in de nabije toekomst een punt achter zijn interlandloopbaan te zetten. “Ik denk dat het mijn laatste WK (in 2022, red.) zal zijn”, zei de dertigjarige Braziliaan destijds. “Ik zie het als mijn laatste omdat ik niet meer weet of ik de kracht van geest heb om met voetbal om te gaan.”

Neymar suggereerde onlangs ook dat het spelen van vele wedstrijden in Europa zijn tol begint te eisen, wat de deur voor een avontuur in de Amerikaanse Major League Soccer openzet. “Ik zou enorm graag ooit eens in de Verenigde Staten spelen, al is het maar voor één seizoen”, onthulde de aanvaller van PSG tijdens de podcast Fenômenos op Twitch. “Een van de redenen om in de MLS te willen spelen, is dat het seizoen kort is. Ik zou dan een maand of drie vakantie hebben. Op die manier zou ik nog een paar jaar door kunnen spelen.”

Neymar beleeft ontegenzeggelijk zijn slechtste seizoen tot nu toe in het shirt van PSG. In achttien officiële wedstrijden kwam de Braziliaan niet verder dan vier goals en evenzoveel assists. Neymar miste dit seizoen bovendien ook achttien duels vanwege verschillende blessures.