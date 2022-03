‘Marcus Rashford eist duidelijkheid en overweegt te vertrekken bij United’

Maandag, 7 maart 2022 om 12:57 • Jordi Tomasowa

Marcus Rashford overweegt te vertrekken bij Manchester United vanwege een gebrek aan speelminuten, zo melden Fabrizio Romano en The Guardian. De 24-jarige aanvaller kreeg slechts tijdens twee van de laatste elf Premier League-duels een basisplaats van interim-manager Ralf Rangnick, waardoor er twijfel over een langer verblijf op Old Trafford is ontstaan.

Rashford beschikt bij United nog over een contract tot medio 2023 en de club heeft naar verluidt een optie om met nog een jaar te verlengen. De 46-voudig international van Engeland bracht zijn hele carrière bij United door, maar volgens The Guardian en Fabrizio Romano wil hij duidelijkheid van de club en behoort een vertrek bij zijn jeugdliefde tot de mogelijkheden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De aanvaller stelt zich professioneel op en hoopt dat de situatie snel zal veranderen, al is hij gefrustreerd dat hij niet meer speeltijd krijgt onder Rangnick. Rashford lijkt in de pikorde inmiddels voorbijgestreefd door de negentienjarige Anthony Elanga. Rangnick blijft slechts tot het einde van het seizoen interim-manager bij United, waardoor hij de inschatting moet maken of zijn perspectief op speeltijd komend seizoen onder een nieuwe manager zal verbeteren.

Rashford kwam zondagmiddag in het Premier League-duel met Manchester City na 64 minuten als invaller voor Paul Pogba bij een 2-1 achterstand binnen de lijnen, maar kon ook niet voorkomen zijn ploeg uiteindelijk een zware 4-1 nederlaag leed. De laatste keer dat de aanvaller bij United de negentig minuten volmaakte, was op 27 december in competitieverband tegen Newcastle United (1-1).