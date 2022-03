De international van Roda die duizenden kilometers verderop een ster is

Donderdag, 10 maart 2022 om 00:00 • Chris Meijer

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Mohamed Amissi, de international van Burundi die sinds januari in dienst is van Roda JC Kerkrade.

Door Chris Meijer

Mohamed Amissi kan in Kerkrade nog in relatieve rust over straat. Mensen herkennen hem ongetwijfeld als een speler van Roda, knopen hooguit een gesprekje aan of een enkeling zal vragen om een foto of handtekening. Maar het is serene rust voor iemand die gewend is om op het vliegveld van Bujumbura in Burundi te worden opgewacht door hordes journalist en uitzinnige fans. “Dat is gekkenhuis, je kunt het je niet voorstellen”, grijnst Amissi. Eén telefoontje veranderde begin 2019 zijn voetballeven. Aan de andere kant van de lijn klonk de voetbalbond van Burundi, het geboorteland van zijn moeder. Of de toenmalig jeugdspeler van NAC Breda er oren naar had om met de Onder 20 van het Centraal-Afrikaanse land de Afrika Cup in Niger te spelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Geen probleem, ik ben daar naartoe gegaan en heb mijn ding gedaan. Ik had het geluk dat ik het goed deed in mijn eerste wedstrijd, dan ben je daar al snel een ster. Daarna heeft de bondscoach mij gelijk bij de nationale ploeg genomen. Ik heb er niet lang over getwijfeld, want de Afrika Cup kwam eraan”, vertelt de 21-jarige vleugelaanvaller. Enkele maanden later werd hij al opgeroepen voor de A-ploeg. Zonder op dat moment zijn profdebuut te hebben gemaakt, stond Amissi in de zomer van 2019 met Burundi op de Afrika Cup. Met NAC Onder 19 speelde hij nog op amateurcomplexen, nu stond hij ineens in stadions gevuld met tienduizenden mensen. “Ja, dat was heel bijzonder en mooi.”

Na de Afrika Cup kwamen er de nodige aanbiedingen binnen voor Amissi, met name vanuit het buitenland. “Ik had aan mijn zaakwaarnemer aangegeven dat ik het liefst in Nederland wilde blijven”, zegt Amissi. Voor de in Brussel geboren en in Antwerpen opgegroeide Amissi was Nederland altijd het beloofde voetballand. “Ik keek vaak naar de Eredivisie, de samenvattingen op de NOS. Met mijn vrienden ging ik ervoor zitten om die op de televisie te kijken. Voor Belgische jongens is Nederland echt een gerespecteerd voetballand. Dus mijn vrienden werden heel enthousiast toen ze hoorden dat ik naar NAC ging: ‘We kijken altijd naar de NOS en nu ga je daar spelen’. Ik denk dat er in Nederland goed, verzorgd en opbouwend voetbal gespeeld wordt. Dat past wat meer bij me dan het fysieke voetbal in België, denk ik persoonlijk.”

Amissi in het shirt van Burundi tijdens het Afrika Cup-duel met Guinee.

Amissi hoefde er dan ook niet lang over na te denken toen NAC hem op zijn veertiende naar Nederland wilde halen. Van huis zijn vormde geen probleem, want hij verliet het vertrouwde nest al op zijn tiende toen Anderlecht hem weghaalde uit de jeugdopleiding van Beerschot. “Als jonge jongen besef je nog niet hoe mooi het is om voor Anderlecht te spelen. Dat kwam achteraf pas, toen zag ik pas dat het echt een hele grote club is. Ik besef dat nu meer dan toen.” In het Brabantse gastgezin waar hij terechtkwam vond Amissi de warmte die hij bij Anderlecht miste. “Ik voelde me gelijk thuis in Nederland, de mentaliteit past goed bij me. Je maakt in een gastgezin ook sneller kennis met de Nederlandse cultuur. Stamppot eten, enzo. Dat heb ik daar allemaal geleerd.”

Totaal vijf jaar bracht Amissi door in de jeugdopleiding van NAC, maar ook nadat hij uitgroeide tot international van Burundi had hij in Breda geen uitzicht op een plek in de eerste selectie en een profcontract. “Op dat moment vond het zeker jammer dat NAC me geen contract aanbood. Maar ja, uiteindelijk is alles toch goed gekomen. Tim Gilissen ging (als technisch directeur, red.) naar Heracles en heeft me daar wel een contract aangeboden. Dus ik denk dat alles gebeurt met een reden.” Amissi noemt Heracles Almelo - waar hij aanvankelijk aansloot bij het beloftenteam - nog altijd een ‘goede keuze’. “Ik heb me daar zeker ontwikkeld en ben wat meer volwassen geworden in mijn spel. Daar heb ik zeker geen spijt van gehad, echt niet. Het is alleen maar goed geweest voor mij.”

Dit seizoen leek het jaar van de definitieve doorbraak van Amissi bij Heracles te gaan worden. “Het liep naar verwachting, ik ontwikkelde me goed, draaide een goede voorbereiding, kreeg minuten en startte tegen AZ zelfs in de basis. Na mijn schouderblessure ging het wat minder en kreeg ik geen minuten meer.” Sinds hij in september een schouderblessure opliep, speelde hij nog welgeteld één minuut in de Eredivisie. Amissi voelde weliswaar vertrouwen, maar realiseerde zich tegelijkertijd dat hij in een fase in zijn carrière kwam waarin hij minuten moest gaan maken. “Het belangrijkste is dat je minuten gaat maken, wedstrijden gaat spelen en je zo verder ontwikkelt.”

Namens Heracles speelde Amissi elf officiële wedstrijden.

Amissi hoefde er naar eigen zeggen niet lang over na te denken toen zijn zaakwaarnemer in januari met de aanbieding voor Roda kwam. “Ik heb met de trainer (Jurgen Streppel, red.) en de directeur (Jordens Peters, red.) gesproken, zij gaven me meteen het vertrouwen en dat zorgde voor een goed gevoel. Ik wist niet veel, alleen dat Roda een grote club is. Dat bleek uiteindelijk zo te zijn, kijk bijvoorbeeld maar naar het stadion en de goede faciliteiten.” Roda heeft voor Amissi een duidelijk plan geschetst: hij krijgt de tijd om te wennen, maakt voorlopig eerst minuten met invalbeurten en moet dan op termijn het verschil gaan maken bij de nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie.

De tijd om te wennen heeft Amissi wel nodig, vooral om zijn ritme terug te vinden. “Je merkt dat die minuten belangrijk zijn. Als ik nu inval tijdens de wedstrijden, voel ik dat ik een bepaald ritme mis. Je moet ritme hebben om het verschil te kunnen maken. De manier van voetballen is ook wel wat anders dan bij Heracles. Meer aanvallend, er wordt wat meer vooruit gedacht. Ik merk vooral dat het spel in de Keuken Kampioen Divisie op en neer gaat, het is wat minder tactisch dan in de Eredivisie. Het is fysiek wat zwaarder, dan heb ik zeker al gemerkt. Ik was positief verrast door het niveau, er zitten veel kwaliteiten in het team.” Amissi hoopt het verschil te kunnen maken in de ontknoping van het seizoen, waarin Roda op koers ligt om de play-offs om promotie te halen. “Ik voel dat ik stilletjes aan weer in vorm begin te raken, ik denk wel dat ik op schema lig. We moeten eerst zorgen dat we de play-offs halen en met deze groep kan alles gebeuren. Ik denk dat we daar mooie dingen kunnen doen.”

Naam: Mohamed Amissi

Geboortedatum: 3 augustus 2000

Club: Roda JC Kerkrade

Positie: aanvaller

Sterke punten: snelheid, techniek, dribbel