Keane razend na afstraffing door City: ‘Mogen nooit meer voor United spelen’

Maandag, 7 maart 2022 om 12:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:24

Roy Keane haalt ongenadig hard uit naar Manchester United. De voormalig middenvelder zag hoe the Red Devils zondag een kansloze nederlaag leden tijdens de derby tegen Manchester City (4-1). "We zullen de komende dagen weer veel onzin horen van de spelers: ‘Sorry, we zullen het volgende week beter doen’. Dat is allemaal garbage", aldus Keane.

“Het ergste dat je over United kunt zeggen, is dat ze het hebben opgegeven”, zegt Keane bij Sky Sports. “Het is onvergeeflijk als een speler in derby, of welke wedstrijd dan ook, opgeeft. "We hebben vandaag alle tekortkomingen van United gezien. Er zijn manieren om voetbalwedstrijden te verliezen, we hebben allemaal weleens een voetbalwedstrijd verloren, maar de manier waarop United dat vandaag deed.. Ze stopten met rennen, ze gaven op, spelers die niet terugliepen.”

Volgens Keane zijn enkel de spelers van United verantwoordelijk voor de ruime nederlaag tegen City. “De manager zal bekritiseerd worden vanwege zijn tactiek, maar dat spelers niet meeverdedigen wanneer je voor Manchester United speelt, is echt onaanvaardbaar, echt waar. Ze hebben de handdoek in de ring gegooid, wat beschamend is.” De analist heeft zich dan ook mateloos geïrriteerd aan het spel van de ploeg van manager Ralf Rangnick. “Er zijn vijf of zes spelers die nooit meer voor United zouden mogen spelen.”

Keane vraagt zich af wie de baas in de kleedkamer van United is. “Je hebt wat sterke karakters nodig in de ploeg. Het lijkt erop dat de jongens meer bezig zijn met hoe ze eruitzien: hoe zie ik eruit? hoe zit mijn haar? Zien mijn schoenen er goed uit?” De analist is van mening dat spelers hun ego in de kleedkamer achter moeten laten wanneer ze voor United spelen. “De fans zien gewoon een ploeg die verzuimt om te vechten. Ze gaven het op. Daar zijn geen excuses voor. We zullen de komende dagen weer veel onzin horen van de spelers: ‘Sorry, we zullen het volgende week beter doen’. Dat is allemaal garbage.”